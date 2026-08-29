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28. augusta 2026
Graffiti či hromadenie odpadu, Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje uzavretie podchodu na noc
Uzavretie podchodu medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou žiadali aj občania pomocou petície. Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach zvažuje ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Uzavretie podchodu medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou žiadali aj občania pomocou petície.
Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach zvažuje uzatvorenie podchodu medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou na noc. Múzeum to nedávno uviedlo na sociálnej sieti. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav v podchode, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošta, Katovej bašty či Miklušovej väznice.
V tomto smere VSM spomenulo napríklad graffiti, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom pre neprispôsobivých nočných návštevníkov. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ VSM v Košiciach Dominik Béreš, je toho názoru, že uzatvorenie podchodu by pomohlo vyriešiť mnohé problémy, ktoré tam vznikajú, a rovnako pomôcť aj s bezpečnosťou v meste. Poznamenal ale, že podchod je niekedy „ťažko skúšaný“ aj počas dňa, nielen v noci.
„Teda zrejme ani špina ani grafitti neubudnú úplne. Avšak aj takýto krok môže pomôcť k tomu, aby sa ľudia v Starom meste cítili bezpečnejšie a nedochádzalo k vandalizmu na verejných budovách, ktoré sú v majetku kraja. Dlhodobo sa snažíme skrášľovať verejný priestor v okolí našich objektov, ako naposledy veľmi pekne zrekonštruovaná fasáda meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici (uličke remesiel),” dodal.
Múzeum v príspevku na sociálnej sieti spomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené uzatvorenie podchodu. Béreš pre agentúru SITA spresnil, že petíciu dostali od jej iniciátora, zástupcu starostu MČ Staré Mesto Vladimíra Eperješiho. Podpísali sa pod ňu tri desiatky občanov.
Riaditeľ VSM v tomto smere upozornil, že múzeum nie je orgánom na prešetrovanie petícií a predmetná petícia mala pre nich len informatívny charakter, no už dlhšie sa zamýšľali nad riešením situácie a petícia im ukázala, že občania vnímajú problém rovnako.
VSM v príspevku uviedlo, že ako vlastníci, respektíve správcovia daného priestoru sa zamýšľajú nad režimom, ktorý by aspoň čiastočne uspokojil viacero názorov a preferencií. Za najpravdepodobnejší scenár pri tom označilo osadenie brány na obe vyústenia podchodu, ktoré by sa vo večerných hodinách zamykali.
„Ďalším menej inváznym riešením je len spojazdniť verejné osvetlenie v podchode, čo by teoreticky mohlo odradiť nespoločenskú činnosť, osadenie kamerového systému, avšak ten je z pohľadu legislatívy a GDPR na verejnom priestranstve háklivou záležitosťou,” priblížil Béreš pre agentúru SITA iné možnosti riešenia situácie.
Múzeum na sociálnej sieti skonštatovalo, že scenáru s osadením brány sa dlho bránili v prospech všetkých, ktorí denne radi týmto podchodom prechádzajú, no po komplexnej obnove predmetného podchodu, ktorá je v pláne už čoskoro, by sa neradi prizerali „znova narastajúcim úkazom a doplnkom”.
Riaditeľ VSM ozrejmil, že v súčasnosti sa venujú prieskumu trhu a stanoveniu hodnoty zákazky. Predpokladajú sumu päť až desaťtisíc eur. Dodal, že po osadení brán by chceli dokončiť aj vyčistenie stien a obnoviť elektroinštaláciu na nočné osvetlenie.
Zdroj: SITA.sk - Graffiti či hromadenie odpadu, Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje uzavretie podchodu na noc © SITA Všetky práva vyhradené.
Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach zvažuje uzatvorenie podchodu medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou na noc. Múzeum to nedávno uviedlo na sociálnej sieti. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav v podchode, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošta, Katovej bašty či Miklušovej väznice.
Problémy aj počas dňa
V tomto smere VSM spomenulo napríklad graffiti, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom pre neprispôsobivých nočných návštevníkov. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ VSM v Košiciach Dominik Béreš, je toho názoru, že uzatvorenie podchodu by pomohlo vyriešiť mnohé problémy, ktoré tam vznikajú, a rovnako pomôcť aj s bezpečnosťou v meste. Poznamenal ale, že podchod je niekedy „ťažko skúšaný“ aj počas dňa, nielen v noci.
„Teda zrejme ani špina ani grafitti neubudnú úplne. Avšak aj takýto krok môže pomôcť k tomu, aby sa ľudia v Starom meste cítili bezpečnejšie a nedochádzalo k vandalizmu na verejných budovách, ktoré sú v majetku kraja. Dlhodobo sa snažíme skrášľovať verejný priestor v okolí našich objektov, ako naposledy veľmi pekne zrekonštruovaná fasáda meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici (uličke remesiel),” dodal.
Občianska petícia
Múzeum v príspevku na sociálnej sieti spomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené uzatvorenie podchodu. Béreš pre agentúru SITA spresnil, že petíciu dostali od jej iniciátora, zástupcu starostu MČ Staré Mesto Vladimíra Eperješiho. Podpísali sa pod ňu tri desiatky občanov.
Riaditeľ VSM v tomto smere upozornil, že múzeum nie je orgánom na prešetrovanie petícií a predmetná petícia mala pre nich len informatívny charakter, no už dlhšie sa zamýšľali nad riešením situácie a petícia im ukázala, že občania vnímajú problém rovnako.
Riešenia situácie
VSM v príspevku uviedlo, že ako vlastníci, respektíve správcovia daného priestoru sa zamýšľajú nad režimom, ktorý by aspoň čiastočne uspokojil viacero názorov a preferencií. Za najpravdepodobnejší scenár pri tom označilo osadenie brány na obe vyústenia podchodu, ktoré by sa vo večerných hodinách zamykali.
„Ďalším menej inváznym riešením je len spojazdniť verejné osvetlenie v podchode, čo by teoreticky mohlo odradiť nespoločenskú činnosť, osadenie kamerového systému, avšak ten je z pohľadu legislatívy a GDPR na verejnom priestranstve háklivou záležitosťou,” priblížil Béreš pre agentúru SITA iné možnosti riešenia situácie.
Obnova podchodu
Múzeum na sociálnej sieti skonštatovalo, že scenáru s osadením brány sa dlho bránili v prospech všetkých, ktorí denne radi týmto podchodom prechádzajú, no po komplexnej obnove predmetného podchodu, ktorá je v pláne už čoskoro, by sa neradi prizerali „znova narastajúcim úkazom a doplnkom”.
Riaditeľ VSM ozrejmil, že v súčasnosti sa venujú prieskumu trhu a stanoveniu hodnoty zákazky. Predpokladajú sumu päť až desaťtisíc eur. Dodal, že po osadení brán by chceli dokončiť aj vyčistenie stien a obnoviť elektroinštaláciu na nočné osvetlenie.
Zdroj: SITA.sk - Graffiti či hromadenie odpadu, Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje uzavretie podchodu na noc © SITA Všetky práva vyhradené.
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