CHCE ZLEPŠIŤ OVZDUŠIE: Peking zatvorí do dvoch rokov asi 1000 závodov

Šanghaj 30. júla (TASR) - Čínske hlavné mesto Peking zatvorí do dvoch rokov okolo 1000 výrobných závodov. Je to súčasť programu zameraného na zlepšovanie ovzdušia a na podporu ekonomiky susedných regiónov. Informovali o tom v pondelok čínske štátne médiá.Peking sa podľa informácií médií, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, bude zameriavať najmä na dynamické, high-tech odvetvia a "z klasickej výroby" sa stiahne. Mesto už zatvorilo alebo presunulo inde 2465 "bežných" výrobcov.Čína už v roku 2014 začala realizovať plán, ktorý by mal Peking zbaviť ťažkého priemyslu s negatívnymi dôsledkami na tamojšie ovzdušie. Plán okrem toho počíta s presunutím niektorých vládnych inštitúcií a univerzít do novej ekonomickej zóny Siung-an v susednej provincii Che-pej.Vláda chce okrem toho vytvoriť integrovanú dopravnú sieť a zjednotiť normy v oblastiach ako vzdelanie a sociálne zabezpečenie. To by umožnilo provincii Che-pej, ktorá je známa najmä ťažkým priemyslom, prilákať väčší počet investorov.