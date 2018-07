Pápež František prijal rezignáciu odsúdeného arcibiskupa z Adelaide

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 30. júla (TASR) - Pápež František prijal rezignáciu austrálskeho arcibiskupa odsúdeného na rok väzenia za zatajovanie prípadov pohlavného zneužívania detí duchovnými.Informovala o tom v pondelok agentúra AP, podľa ktorej pápež prijal toto rozhodnutie aj pod rastúcim tlakom kňazov z Austrálie a dokonca aj predsedu austrálskej vlády Malcolma Turnbulla.V prípade ide o arcibiskupa z Adelaide Philipa Wilsona, ktorého v máji súd v Newcastli v štáte Nový Južný Wales uznal vinným z toho, že v 70. rokoch 20. storočia kryl sexuálne zneužívanie miništrantov pedofilným kňazom a neoznámil to polícii. Podľa sudcu chcel Wilson takto chrániť povesť cirkvi.Po tom, ako ho súd uznal za vinného, sa Wilson vzdal vykonávania svojich povinností v adelaidskej arcidiecéze. Odmietal však výzvy na svoju rezignáciu s argumentom, že sa voči rozsudku odvolá.Začiatkom júla ho odsúdili na rok väzenia s tým, že po absolvovaní polovice trestu bude môcť požiadať o odpustenie jeho zvyšku.O termíne, keď si Wilson začne trest odpykávať, sa rozhodne 14. augusta, keď sudca zváži aj to, či by duchovný svoj trest mohol absolvovať v domácom väzení. Podľa BBC je možné, že arcibiskup sa takto väznici vyhne.Arcibiskup sa počas súdneho procesu obetiam zneužívania neospravedlnil a nevyslovil ani ľútosť.Súd dospel k záveru, že pre Wilsona bola na prvom mieste reputácia katolíckej cirkvi, nie spravodlivosť či osud zneužívaných detí. Wilson pred súdom poprel, že by bol vedel o zneužívaní chlapcov.Arcibiskup Wilson je najvyššie postaveným predstaviteľom v hierarchii katolíckej cirkvi na svete, ktorého obvinili, uznali vinným z krytia sexuálneho zneužitia zo strany kňaza a odsúdili.Pápež František počas svojho pontifikátu pokračuje v línii nulovej tolerancie voči sexuálnym deliktom, ktorú nastolil jeho predchodca Benedikt XVI., pričom duchovných opakovane vyzýva na dôslednú ochranu maloletých.