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17. júla 2026

Chcel vidieť Putina v putách, ale dopadlo to úplne inak


Tagy: ruský disent Ruský prezident Vojna na Ukrajine

Iľja Remeslo sa po rokoch útokov na opozíciu obrátil proti ruskej moci a kritizoval vojnu na Ukrajine. Ruské úrady v piatok zadržali aktivistu Iľju Remesla, ktorý sa po rokoch podpory Kremľa a ...



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russia_putin__91_9 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Iľja Remeslo sa po rokoch útokov na opozíciu obrátil proti ruskej moci a kritizoval vojnu na Ukrajine.


Ruské úrady v piatok zadržali aktivistu Iľju Remesla, ktorý sa po rokoch podpory Kremľa a vystupovania proti opozícii nečakane obrátil proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho vojne na Ukrajine.

Štyridsaťdvaročný Remeslo čelí obvineniu z „šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde“ podľa zákonov prijatých po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

V prípade uznania viny mu hrozí až desať rokov väzenia. Advokát Sergej Badamšin uviedol, že Remesla prevážajú do Moskvy, kde predstúpi pred súd.

Kritik Navaľného


Remeslo bol dlhé roky spájaný s prenasledovaním ruskej opozície. Vystupoval proti opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému, svedčil proti nemu na súdoch a podieľal sa na krokoch, ktoré viedli k jeho uväzneniu. Navaľnyj zomrel v roku 2024 v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom.

Manifest proti Putinovi


Začiatkom tohto roka však Remeslo zverejnil manifest proti Putinovi a vyhlásil, že dlhoročný ruský prezident by mal predstúpiť pred súd.

Krátko nato ho umiestnili do psychiatrickej nemocnice, čo podľa kritikov pripomenulo praktiky zo sovietskej éry.

„Putina odvedú túto jeseň v putách,“ napísal Remeslo deň pred svojím zadržaním na sociálnych sieťach.

Výčitky svedomia


V aprílovom rozhovore s novinárkou Kseniou Sobčakovou zároveň priznal výčitky svedomia v súvislosti s osudom Navaľného. „Nikto si nezaslúži zomrieť v takých podmienkach,“ povedal.

Rusko od začiatku vojny výrazne sprísnilo cenzúru a systematicky postihuje kritikov Kremľa aj vojenského ťaženia proti Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Chcel vidieť Putina v putách, ale dopadlo to úplne inak © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruský disent Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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