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17. júla 2026
NKÚ preverí, ako štát hospodári s peniazmi. Kontrolovať bude sociálne podniky aj projekt klientskych centier
Do plánu kontrolnej činnosti pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Do plánu kontrolnej činnosti pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval plán svojej kontrolnej činnosti na druhý polrok aktuálneho roka. Štátni kontrolóri si posvietia na zmluvné vzťahy vo verejnoprávnom telerozhlase či na hospodárenie Správy štátnych hmotných rezerv SR, pozrú sa aj na fungovanie sociálnych podnikov a projekt klientskych centier štátnej správy.
Ako NKÚ informoval, do aktuálneho plánu kontrol bolo na základe rizikových analýz zaradených ďalších 12 nových akcií a dve predbežné štúdie súvisiace s prierezovou výkonnostnou kontrolou zameranou na pozemkové úpravy a účinnosť projektu Šanca na návrat. Kontrolóri by sa na základe podnetu mali zamerať aj na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve, preveria napríklad aj systém starostlivosti o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody.
„Významnou novou témou v aktuálnom roku je kontrola zmluvných vzťahov v Slovenskej televízii a rozhlase. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmlúv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie,” priblížil NKÚ. Spresnil, že kontrolu zaradili do plánu práce úradu na základe občianskeho podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. Do plánu kontrolnej činnosti pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly. Úrad chce nimi vyhodnotiť, ako kontrolované subjekty naplnili odporúčania z predchádzajúcich kontrol.
„V zdravotníctve sa opätovne vrátime ku kontrole úhradových mechanizmov platieb z verejného poisteného systému a financovania výkonov nemocníc. Preveríme, či boli a ako boli realizované opatrenia z roku 2024, ktoré mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu zdrojov zdravotného poistenia,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo, ktorý vedie plánovaciu radu úradu. Kontrolóri budú kontrolovať aj Správu štátnych hmotných rezerv SR, v nej posúdia účinnosť prijatých opatrení a pripravenosť štátu pre obdobie mimoriadnych situácií. Dôraz bude kladený na vybrané oblasti pohotovostných zásob.
Medzi strategickými témami NKÚ je tiež kontrola starostlivosti o vodárenské nádrže ako zdroje pitnej vody, posudzovaný bude systém ich správy, dlhodobá udržateľnosť, realizácia investičných zámerov, opravy a údržba, a tiež opatrenia súvisiace s bezpečnosťou vodárenských nádrží. „Cieľom je identifikovať riziká, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť vodných nádrží v stave umožňujúcom bezpečné zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou. Táto téma nadväzuje na audity zamerané na fungovanie vodárenských spoločností či rozvoj vodárenskej infraštruktúry,” ozrejmuje NKÚ.
Kontrolóri sa pozrú aj na projekt klientskych centier štátnej správy, auditom nadviažu na kontrolu programu ESO z roku 2017. Vyhodnocovať budú to, či prijaté opatrenia viedli k zlepšeniu poskytovania služieb občanom, aj to, či reforma verejnej správy vytvorila efektívny systém poskytovania verejných služieb.
NKÚ sa zameria aj na fungovanie a podporu registrovaných sociálnych podnikov. Skontroluje, či tieto podniky pri využívaní verejných zdrojov dodržiavajú zákonné pravidlá, a či a ako napĺňajú deklarovaný pozitívny sociálny vplyv. Aktualizovaný plán kontrol počíta aj s realizáciou predbežných štúdií v oblastiach pozemkových úprav, v pláne je skontrolovať aj projekt Šanca na návrat.
„Analytici a kontrolóri úradu sa v predbežných štúdiách, ktoré slúžia ako odborný podklad pre výkonnostné kontroly a hodnotenie rizík v strategických verejných politikách štátu, zamerajú na systém zabezpečenia a financovania ochrany verejných priestorov, opatrenia na adaptáciu lesov na zmenu klímy a na plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Predbežné štúdie umožňujú pripraviť hodnotiace parametre výkonnosti opatrení a politík pre budúce kontroly v oblastiach s významným dopadom na verejné financie aj kvalitu života občanov,“ vysvetľuje Ivančo.
NKÚ približuje, že plán kontrolnej činnosti je živý dokument, ktorý je priebežne aktualizovaný podľa vývoja rizík, podnetov verejnosti, výsledkov analytickej činnosti či aktuálnych spoločenských tém. „Národná autorita pre oblasť kontroly preto pred štyrmi rokmi upravila svoju stratégiu plánovania a zaviedla tzv. plávajúce plánovanie, ktoré umožňuje kontrolórom flexibilnejšie a rýchlejšie reagovať na nové situácie a vznikajúce riziká v reálnom čase. Zároveň reaguje na potrebu overovať, či prijaté opatrenia zo strany kontrolovaných prinášajú reálne zlepšenie fungovania štátu,” uvádza NKÚ. Doplnil, že pri plánovaní kontrol sa zameriava na oblasti s najvýznamnejšími rizikami, reflektuje i otázky rezonujúce vo verejnom priestore.
Pracuje napríklad s rizikami spojenými s dotačnými schémami, prostredníctvom ktorých orgány štátu financujú organizovanie rôznych podujatí, venuje sa aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. V budúcnosti sa plánuje venovať aj významným investičným projektom v doprave, zdravotníctve či rezorte obrany. Pozrieť sa chce nielen na zákonnosť postupov, ale najmä na to, či boli verejné zdroje využité hospodárne, efektívne a účelne, a či priniesli očakávaný prínos pre občanov.
„Politická zodpovednosť sa neprejavuje len pri rozhodovaní o výdavkoch, ale aj pri schopnosti obhájiť ich účel a verejný prínos. Ak štát organizuje podujatie alebo realizuje investície z verejných zdrojov, musí vedieť vysvetliť, komu slúžia, aký účel splnili a či to bolo v súlade s princípmi hospodárnosti. Preto by malo byť samozrejmosťou nielen finančné plánovanie hmotných investícií, ale aj verejných podujatí a aj ich následné vyhodnotenie z pohľadu dosiahnutých cieľov,“ uzavrel Ivančo.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ preverí, ako štát hospodári s peniazmi. Kontrolovať bude sociálne podniky aj projekt klientskych centier © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval plán svojej kontrolnej činnosti na druhý polrok aktuálneho roka. Štátni kontrolóri si posvietia na zmluvné vzťahy vo verejnoprávnom telerozhlase či na hospodárenie Správy štátnych hmotných rezerv SR, pozrú sa aj na fungovanie sociálnych podnikov a projekt klientskych centier štátnej správy.
Rizikové analýzy
Ako NKÚ informoval, do aktuálneho plánu kontrol bolo na základe rizikových analýz zaradených ďalších 12 nových akcií a dve predbežné štúdie súvisiace s prierezovou výkonnostnou kontrolou zameranou na pozemkové úpravy a účinnosť projektu Šanca na návrat. Kontrolóri by sa na základe podnetu mali zamerať aj na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve, preveria napríklad aj systém starostlivosti o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody.
„Významnou novou témou v aktuálnom roku je kontrola zmluvných vzťahov v Slovenskej televízii a rozhlase. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmlúv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie,” priblížil NKÚ. Spresnil, že kontrolu zaradili do plánu práce úradu na základe občianskeho podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. Do plánu kontrolnej činnosti pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly. Úrad chce nimi vyhodnotiť, ako kontrolované subjekty naplnili odporúčania z predchádzajúcich kontrol.
„V zdravotníctve sa opätovne vrátime ku kontrole úhradových mechanizmov platieb z verejného poisteného systému a financovania výkonov nemocníc. Preveríme, či boli a ako boli realizované opatrenia z roku 2024, ktoré mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu zdrojov zdravotného poistenia,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo, ktorý vedie plánovaciu radu úradu. Kontrolóri budú kontrolovať aj Správu štátnych hmotných rezerv SR, v nej posúdia účinnosť prijatých opatrení a pripravenosť štátu pre obdobie mimoriadnych situácií. Dôraz bude kladený na vybrané oblasti pohotovostných zásob.
Identifikovanie rizík
Medzi strategickými témami NKÚ je tiež kontrola starostlivosti o vodárenské nádrže ako zdroje pitnej vody, posudzovaný bude systém ich správy, dlhodobá udržateľnosť, realizácia investičných zámerov, opravy a údržba, a tiež opatrenia súvisiace s bezpečnosťou vodárenských nádrží. „Cieľom je identifikovať riziká, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť vodných nádrží v stave umožňujúcom bezpečné zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou. Táto téma nadväzuje na audity zamerané na fungovanie vodárenských spoločností či rozvoj vodárenskej infraštruktúry,” ozrejmuje NKÚ.
Kontrolóri sa pozrú aj na projekt klientskych centier štátnej správy, auditom nadviažu na kontrolu programu ESO z roku 2017. Vyhodnocovať budú to, či prijaté opatrenia viedli k zlepšeniu poskytovania služieb občanom, aj to, či reforma verejnej správy vytvorila efektívny systém poskytovania verejných služieb.
NKÚ sa zameria aj na fungovanie a podporu registrovaných sociálnych podnikov. Skontroluje, či tieto podniky pri využívaní verejných zdrojov dodržiavajú zákonné pravidlá, a či a ako napĺňajú deklarovaný pozitívny sociálny vplyv. Aktualizovaný plán kontrol počíta aj s realizáciou predbežných štúdií v oblastiach pozemkových úprav, v pláne je skontrolovať aj projekt Šanca na návrat.
„Analytici a kontrolóri úradu sa v predbežných štúdiách, ktoré slúžia ako odborný podklad pre výkonnostné kontroly a hodnotenie rizík v strategických verejných politikách štátu, zamerajú na systém zabezpečenia a financovania ochrany verejných priestorov, opatrenia na adaptáciu lesov na zmenu klímy a na plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Predbežné štúdie umožňujú pripraviť hodnotiace parametre výkonnosti opatrení a politík pre budúce kontroly v oblastiach s významným dopadom na verejné financie aj kvalitu života občanov,“ vysvetľuje Ivančo.
Plán kontrolnej činnosti
NKÚ približuje, že plán kontrolnej činnosti je živý dokument, ktorý je priebežne aktualizovaný podľa vývoja rizík, podnetov verejnosti, výsledkov analytickej činnosti či aktuálnych spoločenských tém. „Národná autorita pre oblasť kontroly preto pred štyrmi rokmi upravila svoju stratégiu plánovania a zaviedla tzv. plávajúce plánovanie, ktoré umožňuje kontrolórom flexibilnejšie a rýchlejšie reagovať na nové situácie a vznikajúce riziká v reálnom čase. Zároveň reaguje na potrebu overovať, či prijaté opatrenia zo strany kontrolovaných prinášajú reálne zlepšenie fungovania štátu,” uvádza NKÚ. Doplnil, že pri plánovaní kontrol sa zameriava na oblasti s najvýznamnejšími rizikami, reflektuje i otázky rezonujúce vo verejnom priestore.
Pracuje napríklad s rizikami spojenými s dotačnými schémami, prostredníctvom ktorých orgány štátu financujú organizovanie rôznych podujatí, venuje sa aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. V budúcnosti sa plánuje venovať aj významným investičným projektom v doprave, zdravotníctve či rezorte obrany. Pozrieť sa chce nielen na zákonnosť postupov, ale najmä na to, či boli verejné zdroje využité hospodárne, efektívne a účelne, a či priniesli očakávaný prínos pre občanov.
„Politická zodpovednosť sa neprejavuje len pri rozhodovaní o výdavkoch, ale aj pri schopnosti obhájiť ich účel a verejný prínos. Ak štát organizuje podujatie alebo realizuje investície z verejných zdrojov, musí vedieť vysvetliť, komu slúžia, aký účel splnili a či to bolo v súlade s princípmi hospodárnosti. Preto by malo byť samozrejmosťou nielen finančné plánovanie hmotných investícií, ale aj verejných podujatí a aj ich následné vyhodnotenie z pohľadu dosiahnutých cieľov,“ uzavrel Ivančo.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ preverí, ako štát hospodári s peniazmi. Kontrolovať bude sociálne podniky aj projekt klientskych centier © SITA Všetky práva vyhradené.
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