|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dušan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Chceme byť samosprávam spoľahlivým partnerom, nielen dodávateľom
SPP sa aj tento rok aktívne zúčastňuje Snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Pre najväčšieho slovenského dodávateľa energií je toto podujatie kľúčovou príležitosťou na priamy dialóg so ...
Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - SPP sa aj tento rok aktívne zúčastňuje Snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Pre najväčšieho slovenského dodávateľa energií je toto podujatie kľúčovou príležitosťou na priamy dialóg so zástupcami samospráv z celého Slovenska. Záujem samospráv o témy udržateľnosti rastie a SPP im v tejto oblasti ponúka poradenstvo aj realizáciu projektov obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltiku.
Energetické náklady, modernizácia budov či tlak na udržateľnosť patria dnes medzi najväčšie výzvy slovenských samospráv. Aj preto je snem ZMOS pre SPP dôležitou príležitosťou hovoriť so starostami a primátormi priamo o riešeniach, ktoré obciam pomáhajú znižovať náklady a plánovať stabilnejšiu energetickú budúcnosť. V ostatných rokoch SPP výrazne prehĺbil spoluprácu s predstaviteľmi vyšších územných celkov. Rozvoj vzťahov s jednotlivými mestami a obcami, ktorých je na Slovensku takmer 3 000, je prirodzeným ďalším krokom.
Po turbulentných rokoch na energetickom trhu dnes samosprávy oveľa intenzívnejšie riešia predvídateľnosť nákladov a dlhodobú stabilitu. Každá samospráva rieši inú situáciu - od cien energií cez verejné obstarávanie až po možnosti pripojenia obnoviteľných zdrojov. Aj preto SPP posilňuje expertné poradenstvo pre mestá a obce.
Samosprávy sa na SPP najčastejšie obracajú s otázkami načasovania nákupu energií, voľby medzi fixnou a spotovou cenou alebo ich kombináciou, inštalácie fotovoltiky na obecných budovách a školách či pripojenia k distribučnej sústave. SPP však rieši aj individuálne problémy špecifické pre konkrétnu obec. Táto rozmanitosť potvrdzuje, že samosprávy hľadajú nielen dodávateľa komodít, ale aj partnera s komplexným poradenstvom. O to dôležitejšia je pre ne cenová stabilita – keďže rozpočty plánujú na dlhé obdobia.
"Energia nie je len komodita, je to strategická téma každej samosprávy. Samosprávy dnes neriešia len ceny energií. Riešia aj to, ako plánovať investície, modernizovať budovy či znižovať dlhodobé prevádzkové náklady. Ako spoľahlivý partner dokážemie mestám a obciam pomáhať orientovať sa v energetických riešeniach prakticky a dlhodobo. Spoločne vieme hľadať cesty k ich energetickej sebestačnosti," povedal generálny riaditeľ SPP Martin Húska.
Okrem dodávky energií ponúka SPP aj prostredníctvom dcérskej spoločnosti ESCO Slovensko komplexné energetické služby: energetické audity a manažment, výstavbu fotovoltických elektrární, kogeneračných jednotiek a ekologického teplárenstva, modernizáciu osvetlenia a technických zariadení budov či prevádzku energetického hospodárstva a miestnych distribučných sietí. Pre mnohé samosprávy je kľúčové, že modernizácia nemusí znamenať okamžitú veľkú investíciu. Pri garantovaných energetických službách (GES) sa totiž projekty financujú priamo z budúcich úspor energií.
SPP vyniká oproti menším dodávateľom transparentným spôsobom tvorby cien a špecializovaným tímom pre verejný sektor. Príkladom je spolupráca s mestom Michalovce, kde SPP pomohol s inštaláciou fotovoltiky na budovách základných škôl. Mesto tak znižuje náklady na energie o tisícky eur ročne a zároveň investuje do modernejšieho a udržateľnejšieho prostredia pre školy. Projekt ilustruje model, ktorý SPP otvorene ponúka ďalším samosprávam: komplexný prístup od návrhu cez realizáciu až po dlhodobú prevádzku – s ekologickým aj ekonomickým prínosom pre celú komunitu.
Investície do fotovoltík na budovách škôl podporujeme aj v iných regiónoch Slovenska. Vďaka zákazníkom, ktorí majú zakúpenú službu Čistá elektrina S od SPP sme za posledné roky spustili do prevádzky fotovoltiky na celkovo 25 školách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Chceme byť samosprávam spoľahlivým partnerom, nielen dodávateľom © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre najväčšieho slovenského dodávateľa energií je toto podujatie kľúčovou príležitosťou na priamy dialóg so zástupcami samospráv z celého Slovenska. Záujem samospráv o témy udržateľnosti rastie a SPP im v tejto oblasti ponúka poradenstvo aj realizáciu projektov obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltiku.
Energetické náklady, modernizácia budov či tlak na udržateľnosť patria dnes medzi najväčšie výzvy slovenských samospráv. Aj preto je snem ZMOS pre SPP dôležitou príležitosťou hovoriť so starostami a primátormi priamo o riešeniach, ktoré obciam pomáhajú znižovať náklady a plánovať stabilnejšiu energetickú budúcnosť. V ostatných rokoch SPP výrazne prehĺbil spoluprácu s predstaviteľmi vyšších územných celkov. Rozvoj vzťahov s jednotlivými mestami a obcami, ktorých je na Slovensku takmer 3 000, je prirodzeným ďalším krokom.
Fotovoltika, úspory, poradenstvo: SPP prináša samosprávam viac ako len energie
Po turbulentných rokoch na energetickom trhu dnes samosprávy oveľa intenzívnejšie riešia predvídateľnosť nákladov a dlhodobú stabilitu. Každá samospráva rieši inú situáciu - od cien energií cez verejné obstarávanie až po možnosti pripojenia obnoviteľných zdrojov. Aj preto SPP posilňuje expertné poradenstvo pre mestá a obce.
Samosprávy sa na SPP najčastejšie obracajú s otázkami načasovania nákupu energií, voľby medzi fixnou a spotovou cenou alebo ich kombináciou, inštalácie fotovoltiky na obecných budovách a školách či pripojenia k distribučnej sústave. SPP však rieši aj individuálne problémy špecifické pre konkrétnu obec. Táto rozmanitosť potvrdzuje, že samosprávy hľadajú nielen dodávateľa komodít, ale aj partnera s komplexným poradenstvom. O to dôležitejšia je pre ne cenová stabilita – keďže rozpočty plánujú na dlhé obdobia.
"Energia nie je len komodita, je to strategická téma každej samosprávy. Samosprávy dnes neriešia len ceny energií. Riešia aj to, ako plánovať investície, modernizovať budovy či znižovať dlhodobé prevádzkové náklady. Ako spoľahlivý partner dokážemie mestám a obciam pomáhať orientovať sa v energetických riešeniach prakticky a dlhodobo. Spoločne vieme hľadať cesty k ich energetickej sebestačnosti," povedal generálny riaditeľ SPP Martin Húska.
Úspory financujú zmenu: GES ako cesta k efektívnej energetike
Okrem dodávky energií ponúka SPP aj prostredníctvom dcérskej spoločnosti ESCO Slovensko komplexné energetické služby: energetické audity a manažment, výstavbu fotovoltických elektrární, kogeneračných jednotiek a ekologického teplárenstva, modernizáciu osvetlenia a technických zariadení budov či prevádzku energetického hospodárstva a miestnych distribučných sietí. Pre mnohé samosprávy je kľúčové, že modernizácia nemusí znamenať okamžitú veľkú investíciu. Pri garantovaných energetických službách (GES) sa totiž projekty financujú priamo z budúcich úspor energií.
Michalovce šetria vďaka SPP a slnku
SPP vyniká oproti menším dodávateľom transparentným spôsobom tvorby cien a špecializovaným tímom pre verejný sektor. Príkladom je spolupráca s mestom Michalovce, kde SPP pomohol s inštaláciou fotovoltiky na budovách základných škôl. Mesto tak znižuje náklady na energie o tisícky eur ročne a zároveň investuje do modernejšieho a udržateľnejšieho prostredia pre školy. Projekt ilustruje model, ktorý SPP otvorene ponúka ďalším samosprávam: komplexný prístup od návrhu cez realizáciu až po dlhodobú prevádzku – s ekologickým aj ekonomickým prínosom pre celú komunitu.
Investície do fotovoltík na budovách škôl podporujeme aj v iných regiónoch Slovenska. Vďaka zákazníkom, ktorí majú zakúpenú službu Čistá elektrina S od SPP sme za posledné roky spustili do prevádzky fotovoltiky na celkovo 25 školách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Chceme byť samosprávam spoľahlivým partnerom, nielen dodávateľom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO
Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Orange Podcast roka 2026 bude vysielané exkluzívne na JOJ Play pre všetkých
Orange Podcast roka 2026 bude vysielané exkluzívne na JOJ Play pre všetkých