Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO
Vodička zostala zakliesnená vo vozidle, odkiaľ ju vyslobodili hasiči. Čelná zrážka dvoch vozidiel na ceste medzi obcou Šíd a Fiľakovom v okrese Lučenec si v pondelok večer vyžiadala život ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Vodička zostala zakliesnená vo vozidle, odkiaľ ju vyslobodili hasiči.
Čelná zrážka dvoch vozidiel na ceste medzi obcou Šíd a Fiľakovom v okrese Lučenec si v pondelok večer vyžiadala život 50-ročnej vodičky Fordu. Tá zostala zakliesnená vo vozidle, odkiaľ ju vyslobodili hasiči. Následne bola prevezená do nemocnice v Lučenci, kde však podľa informácií banskobystrickej krajskej polície zraneniam podľahla. 45 ročný vodič Seatu bol so zraneniami prevezený do nemocnice.
„Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Podľa predbežných informácií došlo k stretu vozidiel na úzkej ceste, kde nebolo možné na mieste určiť príčinu a mieru zavinenia dopravnej nehody, ktorá je tak v štádiu vyšetrovania,“ dodala banskobystrická polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
