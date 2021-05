Chcete, aby vaša firma rástla? Vezmite si príklad od týchto siedmich špičkových podnikateliek

Podiel žien v biznise sa každý rok zvyšuje, firiem, ktoré vedú ženy, je stále viac, a je mnoho talentovaných líderiek, ktorými sa začínajúce podnikateľky môžu inšpirovať.

Predstavujeme vám šesť zrniek múdrosti úspešných žien, vďaka ktorým sa vaše podnikanie môže dostať ďalej a vyššie.

Debbie Reynolds — Zamerajte sa na problém, nie na riešenie

Online ochrana údajov je veľký biznis. Zatiaľ čo niektoré odvetvia, napríklad športové stávky alebo maloobchod, sú prísne regulované, mnohé oblasti internetu sú pre vaše osobné údaje rizikové, ak by sa dostali do zlých rúk. Debbie Reynolds a jej poradenská spoločnosť preto hľadá spôsoby, ako posilniť internetovú bezpečnosť, a v tejto oblasti sa stala medzinárodne uznávanou autoritou.

Jej rada začínajúcim podnikateľom je jednoduchá: zamerajte sa na problém, nie na riešenie. Väčšina podnikateľov je podľa nej posadnutá tým, aký majú skvelý produkt či službu, a vôbec nepremýšľajú o tom, ako to pomôže ich klientom. Každé stretnutie s potenciálnym klientom by mali začať tak, že upriamia pozornosť na problém a až potom ukázať, ako ich nápad dokáže tento problém vyriešiť. Klient tak uvidí, že na ňom záleží čo pomáha budovať pozitívne vzťahy.

Ekaterina Walter — Venujte svoj čas pomoci iným

Pomoc druhým nemusí byť úplne nesebecká. Hoci v ideálnom prípade by osobný prospech nemal byť vaším hlavným motívom, predsa len môžete niečo zo svojho altruizmu mať.

Vo svojej knihe Mysli ako Zuckerberg: Päť podnikateľských tajomstiev šéfa firmy Facebook, hovorí Ekaterina Walter o tom, že úspech často pramení priamo z toho, že ste predtým niekomu pomohli. Možno si spomenie na váš dobrý skutok, keď sa mu naskytne neuveriteľná príležitosť, a bude sa chcieť s vami podeliť, alebo možno len bude mať pocit, že vám chce na oplátku pomôcť.

Je dokázané, že keď niekomu pomôžeme, pomáha nám to znižovať stres, pretože to apeluje na náš silný pocit empatie. Empatia má pozitívny vplyv na naše duševné zdravie a všeobecný pocit pohody – a to je základ pre vyrovnaný život.

Lisa Vann – Poznajte svoje cieľové publikum

Je to v podstate veľmi jednoduché, no je zarážajúce, koľko firiem v tom zlyháva, tvrdí Lisa Vann z MeetingPlay. Jej firma poskytuje podnikom technológiu na organizovanie podujatí, preto musí od samého začiatku presne vedieť, komu predáva – základom je vytvoriť si zákazníckeho avatara a pridržiavať sa ho.

Keď ho máte na pamäti, je to podľa nej obrovská výhoda. Avatar poslúži ako základ vašich propagačných kampaní – napríklad pivovar vie, že jeho cieľovým zákazníkom je často športový fanúšik, takže rozdáva počas zápasov fľaše piva , alebo online kasíno vie, že jeho potenciálni zákazníci radi hrajú hry, takže im ponúknu bonus bez vkladu, aby si hry mohli vyskúšať zadarmo.

Lisa Vann tiež odporúča zahrnúť do cieľovej skupiny aj zamestnancov a kolegov – čím lepšie spoznáte ich motiváciu a záujmy, o to lepšie bude fungovať aj predajná stratégia.

Katty Kay a Claire Shipman – Budujte si sebadôveru

Ženy na celom svete sú oproti mužom znevýhodnené nielen v odmeňovaní, no v západnej spoločnosti často trpia aj nedostatkom sebadôvery.

Katty Kay a Claire Shipman sa tomu venujú v článku pre The Atlantic, kde tvrdia, že ženy viac spochybňujú samy seba a podceňujú svoje vlastné schopnosti viac než muži. Brzdí ich nízka sebadôvera a prekonanie tejto priepasti rozhoduje o ich úspechu: väčšia sebadôvera prináša ďalšie príležitosti.

Ale ako na to? Katty Kay a Claire Shipman zdôrazňujú potrebu riskovať; a riskujú skôr muži, vďaka čomu sa napokon dostanú v kariére vyššie. Zariskujte a ak to nevyjde, nevadí: učíme sa na vlastných chybách – stačí sa oklepať a skúsiť to znova.

Farrell Rodd – Nájdite svoj hlas a pomôžte ho nájsť aj svojmu tímu

Ako Senior Brand Manager v spoločnosti Mars Incorporated zodpovedá Farrell Rodd za uvedenie na trh doplnkovej značky CocoaVia™. Aby sa na takú významnú pozíciu dostala, pridŕžala sa niekoľkých základných presvedčení, z ktorých jedno je, že musí byť vždy vypočutá.

Žiaľ, na mnohých pracoviskách to ženy nemajú jednoduché, ale Farell Rodd tvrdí, že ženy si vyvinú schopnosť ustáť to samy – teda silu povedať, čo si myslia, aj keď v miestnosti prevláda iný názor.

Ženy, ktoré to zvládajú by sa mali vždy snažiť pomôcť ostatným členom tímu dosiahnuť to tiež — podľa Farell Roddovej „nič nezaručuje zlyhanie rýchlejšie ako atmosféra, v ktorej ľudia nezdieľajú svoje názory“.

Anita Darden – Zvýšte svoj technický potenciál

Mnoho žien verí, že technológie nie sú nič pre ne, aj keď často je to práve naopak. Vo svete IT stále vo veľkej miere dominujú muži, takže toto odvetvie potrebuje viac žien.

Anita Darden začínala s technológiami veľmi mladá, už vo veku 17 rokov. Verí, že nikdy nie je neskoro začať, podstatné je naozaj sa do toho pustiť. Zúčastnite sa online kurzu, kúpte si knihy..., čokoľvek vám pomôže zvýšiť si technické znalosti. Anita je presvedčená, že toto je najlepší spôsob, ako si vylepšiť kariérne vyhliadky. Aj jej to v roku 2014 pomohlo rozbehnúť svoj start-up Onēva Inc, platformu špecializovanú na zdravotnú starostlivosť pomocou umelej inteligencie.