Petíciu za zastavenie presunu Múzea SNP pod ministerstvo obrany podpísali tisícky ľudí

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná zmena zriaďovateľa Múzea Slovenského národného povstania (Múzeum SNP) v Banskej Bystrici z Ministerstva kultúry SR (MK SR) na Ministerstvo obrany SR vyvolala v odbornej i laickej verejnosti vlnu nevôle.S cieľom zastaviť plánovaný proces delimitácie Múzea SNP pod iné ministerstvo vznikla petícia, ktorú podporilo viac ako päťtisíc ľudí. Výsledky dnes prezentovali zástupcovia múzea na tlačovej besede.Na stranu múzea a proti politickým snahám podriadiť múzeum Vojenskému historickému ústavu a odňať mu právnu subjektivitu sa postavilo tiež viac ako 30 osobností historickej vedy, krajská i miestna samospráva a ďalšie organizácie.Múzeum SNP zrealizovalo online petíciu „za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR“, ktorú podpísalo na stránke peticie.com od 7. do 25. mája 5 045 ľudí. Medzi podpísanými sú aj významné osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku, ale aj v zahraničí.Múzeum má rovnako podporu Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica, Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu múzeí na Slovensku a partnerských múzeí v zahraničí.V súvislosti s pripravovanými zmenami oslovilo Múzeum SNP rešpektované osobnosti historickej vedy, zaoberajúce sa problematikou fašizmu, antifašizmu, slovenskej spoločnosti v rokoch 1939 – 1945, respektíve historickej pamäti. Požiadalo ich o podporu formou vyjadrenia súhlasu s „Vyhlásením historickej obce k aktuálnym politickým snahám o zmenu pôsobnosti Múzea SNP, jeho podriadeniu Vojenskému historickému ústavu a odňatiu právnej subjektivity“.Vyhlásenie podpísalo viac ako 30 osobností historickej vedy z významných inštitúcií a univerzít zo Slovenska i zahraničia. Vo výzve žiadajú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidentku Slovenskej republiky, aby avizovaný návrh na začlenenie Múzea SNP do pôsobnosti Vojenského historického ústavu a MO SR nepodporili.K osobnostiam sa pridal aj bývalý riaditeľ Múzea SNP a historik Ján Stanislav, ktorý vo svojom stanovisku objasnil, prečo Múzeum SNP prekračuje prizmu vojenského múzea.„Podriadením pod Vojenský historický ústav by sa Múzeum SNP zmenilo iba na regionálnu vojenskú okrajovú inštitúciu odsúdenú zapodievať sa iba uzučkým výskumom vojenských dejín. To by určite veľmi negatívne zredukovalo špecifikáciu múzea, ktoré v zmysle platného štatútu doteraz reflektuje múzejnými prostriedkami, výskumom a edičnou činnosťou zlomové udalosti polovice 20. storočia tak, aby nehrozila strata historickej pamäte pre generácie 21. storočia na reálne prežité dejiny aj z aspektu dokumentácie a prezentácie štátnych, vojenských a politických tradícií rezistencie a SNP ako súčasti druhej svetovej vojny,“ uviedol historik.Ministerka kultúry Natália Milanová a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO) na tlačovej besede 5. mája informovali, že sa Múzeum SNP stane súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý patrí pod Ministerstvo obrany SR. Prevod správy múzea pod rezort obrany by sa podľa Naďa mohol uskutočniť začiatkom roka 2022.Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je medzinárodne uznávanou vedeckou a múzejnou inštitúciou s partnerskými múzeami, univerzitami a vedeckými inštitúciami v mnohých krajinách sveta zriadenou MK SR, ktoré si tento rok pripomína 66. výročie založenia. Za posledných 15 rokov sa múzeum vyprofilovalo na organizačne aj odborne konsolidovanú organizáciu, ktorá sa v mnohých oblastiach dostala do povedomia ako líder nielen na Slovensku, ale aj v Európe.