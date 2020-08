Chcete byť vojakom v zálohe? Môžete sa hlásiť a získať aj motivačný príspevok niekoľko stoviek eur

Nízky záujem

Motivačný príspevok

4.8.2020 - Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany (MO).Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska.Vedenie rezortu avizuje, že aktívne zálohy prejdú v budúcnosti zmenami. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) patrí medzi súčasné najväčšie nedostatky projektu nízky záujem. „Preto plánujeme do budúcnosti nielen legislatívne zmeny, ktoré by mali napomôcť Ozbrojeným silám SR v budovaní aktívnych záloh a podporiť tak pripravenosť Slovenska na prípadnú potrebu obrany,“ uviedol.Podľa hovorkyne rezortu obrany bude výcvik aktívnych záloh zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie vojenskej odbornosti, a to vo viacerých oblastiach.Napríklad pri delostreleckých zbraňových systémoch, komunikačných a informačných prostriedkoch, logistiky vojsk, či chemickej a biologickej ochrany. V prípade Vojenskej polície si príslušníci jej aktívnych záloh precvičia odbornosti vojenskej dopravnej a poriadkovej služby či ochranu osôb a objektov.V roku 2021 je plánovaný výcvik aktívnych záloh vo viacerých častiach vojska, akými sú napríklad aj Generálny štáb OS SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch či 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a po druhýkrát aj aktívnych záloh Vojenskej polície.Vojaci aktívnych záloh môžu napríklad počítať s motivačným príspevkom 600 eur ročne za predpokladu, že absolvujú aspoň 75 percent doby cvičenia. Rovnako im v zmysle zákona patrí podľa dĺžky cvičenia aj pomerná časť hodnostného platu. Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať zamestnávateľom mzdové náklady za čas neprítomnosti zamestnancov, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia.Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke rezortu obrany