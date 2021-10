Chcete kúpiť auto cez internet?

Existujú však aj spôsoby ktoré vám umožnia kúpiť si auto cez internet, pokojne aj zo zahraničia a pritom mať záruku bezpečnosti. Ako na to?

Poznáte spoločnosť Carvago.com?

Spoločnosť Carvago.com sa zaoberá predajom áut, pričom funguje na veľmi jednoduchom, no bezpečnom a overenom systéme. Ojazdené autá nájdete v rôznych cenových kategóriách, vzhľadom na značku, vek ale aj krajinu pôvodu. Môžete si tak vyberať zo širokého spektra rôznych vozidiel. Samotný nákup však zastrešuje táto spoločnosť čo mu aj dodáva veľkú dávku bezpečnosti a istoty.

Celý nákup má totiž presný systém ako prebieha, aby priniesol spokojnosť zákazníkov. Auto, ktoré je ponúkané prebieha niekoľkostupňovou technickou kontrolou, ktorej úlohou je stanoviť technický stav vozidla. Vďaka tomu, že sú všetky vozidlá pred predajom preverované, máte záruku, že si kúpite kvalitné vozidlo v dobrom stave. Aj tu je základná výhoda oproti kúpe cez bazár, kedy kontrola nie je zaručená a tak technický stav vozidla prakticky nepoznáte.

Ďalšiu výhodu predstavuje samotný systém predaja. Carvago.com sa pri predaja stáva majiteľom vozidla. Tým pádom aj ručí za celý predaj a auto môžete v prípade nejakých problémov do 14 dní vrátiť. Samotnú reklamáciu riešite priamo so spoločnosťou Carvago a nie s reálnym majiteľom vozidla. Vďaka tomu je celý nákup omnoho jednoduchší pre obidve strany a všetka zodpovednosť prechádza na stranu tejto spoločnosti.

Služby spoločnosti Carvago.com

Medzi základné služby spoločnosti Carvago patrí dôkladná kontrola vozidla pred predajom. Počas previerky sa kontroluje až 270 bodov, pričom všetky náležitosti sú dôkladne nafotené a dozviete sa transparentne o každom nájdenom probléme. Spoločnosť sama o sebe hodnotí kvalitu jednotlivých ponúk z hľadiska pomeru ceny a kvality. Výsledok takejto previerky pritom získate väčšinou už do 2 pracovných dní. Na kontrolu kvality vykonania previerky používa Carvago aplikáciu CarAudit.

Medzi ďalšie populárne služby patrí aj online financovanie. Auto si môžete kúpiť s úverom, ktorý je možné schváliť do 40 minút. Skvelý úrok 4,8% a nové auto vrátane financovania do 15 minút – aj to je Carvago.com. Skvelú funkciu predstavuje expresné nezáväzné schválenie, ktoré vám povie o tom, koľko si reálne môžete požičať.

Samotný nákup auta cez Carvago.com si chváli nespočetné množstvo zákazníkov. Recenzie od zákazníkov nájdete aj priamo na stránkach, aby ste sa mohli rozhodnúť, či je táto služba pre vás vhodná. Nákup auta cez internet nikdy nebol flexibilnejší, rýchlejší, efektívnejší a bezpečnejší. Služby spoločnosti Carvago sú pritom dostupné pre každého a to dokonca kedykoľvek, vďaka fungovaniu na základe online platformy. Vyberte a kúpte si vaše auto prostredníctvom pár kliknutí a to bezpečne z pohodlia domova.