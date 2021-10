DAB v Nitre pripravuje novú inscenáciu Nádej zomiera posledná

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo s prípravou novej inscenácie s názvom Nádej zomiera posledná. Hra je adaptáciou poviedok maďarského autora Istvána Örkénya Minútové grotesky.





Podľa tvorcov pôjde o úsmevnú inscenáciu s prvkami kabaretu a čierneho humoru, ktorá hovorí o našej každodennosti, neúspechoch, absurdite života a vytrvalej viere, že raz bude lepšie. Témou hry je hľadanie odľahčenia a radosti v zložitých a ťažkých časoch.„Divadlo je vždy zrkadlom doby a aj my sme chceli reflektovať túto šialenú dobu a covidové roky. István Örkény má úžasný humor, dúfam, že sa nám ho podarí dostať aj do našej inscenácie. Jeho poviedky sú veľmi silné, veľmi divadelné a teda aj divadelne atraktívne. Prišli nám veľmi úderné, trefné a pre dnešok naozaj aktuálne,“ uviedol režisér hry a herec DAB Peter Oszlík.Podľa jeho slov vznik inscenácie Nádej zomiera posledná je do istej miery reakciou na obdobie, keď boli pre pandémiu zatvorené divadlá a herci nemohli hrať. Neľahké časy hercov DAB aktivizovali. Peter Oszlík sa ujal réžie a jeho hereckí kolegovia Andrej Remeník a Tomáš Turek, ktorí v hre aj účinkujú, vytvoria pre inscenáciu hudbu. „O režírovaní som uvažoval dlhšie. Robil som už réžie s mojimi konzervatoristami, no keby nebolo pandémie, keby sme normálne hrali a skúšali, tak by príležitosť režírovať aj v našom divadle asi tak skoro neprišla. Sme radi, že sme mohli začať skúšať, spraviť nejakú iniciatívu a pomôcť v tejto ťažkej dobe aj divadlu. Za iných okolností by sme nemali čas na takýto experiment,“ povedal Oszlík.Ako pripomenul, v inscenácii sa predstavia herci Kristína Turjanová, Martin Nahálka, Eva Pavlíková, Nikolett Dékány, Ivana Kubáčková, Andrej Remeník a Tomáš Turek. Dramaturgiu má na starosti Hana Launerová a scénu a kostýmy Andrea Madleňáková. „Som rád, že do toho išla s nami a pomáha nám nielen pri scéne, ale aj pri kostýmoch. Tie budú dobovo veľmi rôznofarebné, čím sa snažíme o istú nadčasovosť,“ doplnil Oszlík.