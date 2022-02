Chcete mať okná na celý život? Poradíme vám, ktoré si zvoliť!

Zaujímajte sa o tepelnoizolačné vlastnosti

Na vzhľade záleží

Pustite do domu viac svetla

Cíťte sa v dome bezpečne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Od minulého roka sa musia stavať domy v energetickej triede A0. Čo to znamená? Treba si dôkladne premyslieť, ako minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť solárne zisky. Dom s takmer nulovou potrebou energie sa vyznačuje vysokou energetickou hospodárnosťou, v ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok. Ku kľúčovým aspektom patrí aj výber okien. Súčasným nárokom na energeticky úsporné domy vyhovujú plastové okná INCON DESIGN od špičkového slovenského výrobcu. Navyše s nimi ušetríte nemalé náklady na vykurovanie i klimatizáciu.: Okná odporúčame pre ich vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti Uw = od 0,69 W/m2K. Navyše majú úzky profil s najmenšou exteriérovou hranou na trhu a zasklenie až do hrúbky 70 mm pre ešte lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.Nie vždy platí, že to, čo je pekné zvonka, je zároveň krásne i zvnútra. Pri oknách sú síce dôležité najmä komponenty, z ktorých sa skladajú, ale ani vonkajší vzhľad nie je zanedbateľný. Na trhu dnes nájdete plastové okná, ktoré zaujmú už na prvý pohľad – minimalistické, elegantné a moderné. K takým patrí aj INCON DESIGN. Toto plastové okno je skvelou voľbou pre novostavby, ale i rekonštrukcie starších domov rôznych štýlov. Ponúka sa s dvomi typmi krídiel (predsadené a rovné) v širokej škále farieb. Kombináciou sivého jadra a šedého odtieňa laminácie možno dosiahnuť aj atraktívny vzhľad hliníkových okien., že plastový profil používaný pri výrobe týchto okien získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení za inovácie a dizajn?Nie je nad prirodzené denné svetlo, ktorého blahodarnými účinkami na ľudský organizmus sa zaoberala už nejedna štúdia. Denné svetlo má priaznivý vplyv na fyzické i duševné zdravie a nedá sa ničím nahradiť. Ak je v dome málo svetla, môžete sa cítiť viac unavení, byť náchylnejší na choroby či mať sklon k depresii. Keďže okná INCON DESIGN majú extrémne štíhle profily a pohľadovú výšku len 112 mm, o dostatok svetla v interiéri naozaj nebudete mať núdzu., že vďaka špeciálnej technológii lepenia sa dajú tieto plastové okná realizovať aj v obzvlášť veľkých rozmeroch? Napriek tomu sú stabilné a zabezpečia maximálne presvetlenie interiéru.Okná INCON DESIGN sa postarajú aj o váš pokojný a bezstarostný spánok. Kvalitné trojsklá minimalizujú prienik hluku do interiéru a prvotriedne nemecké kovanie s tromi bezpečnostnými bodmi zaistí až 4x väčšiu odolnosť proti vypáčeniu v porovnaní s bežnými oknami. Okná sa navyše jednoducho udržiavajú, a to aj vďaka skrytým pántom.Stavte na plastové okná so skrytým kovaním, značne si uľahčíte ich údržbu. Už nikdy nebudete musieť zápoliť s nečistotami okolo priznaných pántov, poškodením ich krytiek či s farebnými zmenami typickými pre staršie typy okien.Plastové okná INCON DESIGN vytvárajú základ úsporného domova. S týmito oknami môžete odložiť starosti bokom, a to na veľmi dlhý čas.Viac sa dočítate na www.incon.sk Informačný servis