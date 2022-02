POLITICI REAGUJÚ NA ÚMRTIE E. KUKANA: Skvelý diplomat a dobrý človek

Bývalý minister zahraničných vecí, diplomat a poslanec Eduard Kukan bol vždy usmiaty a dobre naladený. Na sociálnej sieti to uviedol šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).



Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov. Naposledy pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave.

Korčok: Bývalý minister zahraničných vecí E. Kukan bol vždy dobre naladený

Ministri si spomínajú na zosnulého E. Kukana

Bývalý minister zahraničných vecí, diplomat a poslanec Eduard Kukan bol vždy usmiaty a dobre naladený. Na sociálnej sieti to uviedol šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS)."Bol to výnimočný človek a diplomat, ktorý stál pri zrode našej zahraničnej služby. Práve on bol pri zásadných rozhodnutiach, ktoré umožnili náš vstup do EÚ a NATO, a bol to práve on, kto má zásluhu na tom, že sa dnes môžeme oprieť o tieto základné piliere našej zahraničnej politiky," vyhlásil Korčok. Eduard Kukan bol podľa jeho slov inšpiráciou pre celé generácie diplomatov."Nemôžem tomu uveriť. Ešte minulý týždeň sme sa náhodou stretli v meste. Edo bol, ako vždy, usmiaty a dobre naladený. A dnes dlhoročný minister zahraničných vecí, diplomat a poslanec nášho aj Európskeho parlamentu Eduard Kukan už nie je medzi nami," povedal Korčok. Rodine a manželke zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.Ministri si spomínajú na zosnulého bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana, ktorý zomrel vo veku 82 rokov. Úprimnú sústrasť vyjadrili na sociálnej sieti.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) hovorí o Kukanovi ako o osobnosti, ktorá zastávala demokratické hodnoty Slovenska a ktorej okrem iného krajina vďačí za prijatie do Európskej únie a NATO.Posledný rok je podľa šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga (SaS) poznačený odchodmi významných osobností slovenského politického a spoločenského života. "Asi málokto bol na Slovensku známejšou osobnosťou v oblasti diplomacie a zaslúžil sa o jej rozvoj tak ako on," uviedol v súvislosti s úmrtím Kukana na sociálnej sieti. Dodal, že Kukan ostáva osobnosťou, ktorá sa zapísala do slovenských dejín a významne ovplyvnila chod a rozvoj Slovenska.Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) poďakoval Kukanovi za spoločné chvíle strávené v europarlamente. "Odpočívajte v pokoji, pán Eduard Kukan," napísal.

Na archívnej snímke diplomat a politik Eduard Kukan počas rozhovoru pre TASR v Bratislave 29. decembra 2019.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Koalícia spomína na Kukana ako na dobrého človeka, diplomata i politika

Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) skonštatovala, že Slovensko prišlo o veľkého človeka, rozhľadeného politika a vysoko profesionálneho diplomata. "Bol to práve Eduard Kukan, ktorý na poste ministra zahraničných vecí dotiahol do úspešného konca ťažké rokovania o vstupe Slovenska do EÚ a NATO. Týmto sa navždy zapísal do slovenskej histórie," poznamenala.Koaliční poslanci spomínajú na zosnulého Eduarda Kukana ako na odborníka a dobrého diplomata, ale aj ako na výborného politika a dobrého človeka. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) pripomenul, že Kukan sa zaslúžil aj o vstup Slovenska do Európskej únie a NATO."Odišiel najsympatickejší minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Zaslúžil sa o náš vstup do EÚ a NATO. A takmer sa stal prezidentom, čo by mnohé veci zmenilo. Česť jeho pamiatke," uviedol Grendel.Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) označila Kukana za jedného z tých lepších politikov, ktorých Slovensko malo. "Správa o jeho úmrtí ma nesmierne mrzí. Odpočívajte v pokoji, pán Kukan. Ďakujem za všetko, čo ste pre Slovenskú republiku spravil," dodala Bittó Cigániková."Kukan sa ako diplomat pričinil o to, aby malo Slovensko v zahraničí dobré meno a bolo vnímané ako spoľahlivý partner," doplnil podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Dodal, že Kukan svoju odbornosť a profesionalitu priniesol aj do politiky a akadémie.Šéfka výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (SaS) rovnako zaradila Kukana k našim najvýznamnejším diplomatom a pripomenula jeho kariéru. "Patril medzi ľudí, ktorí pomohli Slovensku zaradiť sa medzi demokratické krajiny Európy po ťažkom období Mečiarových vlád. Na jeho životnú cestu sa pozerám s obdivom," poznamenala a vyjadrila úprimnú sústrasť celej jeho rodine.

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková.

Foto: TASR - Jaroslav Novák





"Odišiel diplomat, politik a človek, ktorý bol pri tom keď sa Slovensko dostávalo z pozície čiernej diery Európy. Ďakujeme za všetko pán Eduard Kukan. Odpočívajte v pokoji. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým," uviedol predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO).



Predseda kultúrneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO) pripomenul jeho život i kandidatúru za prezidenta SR. "Keby sa vtedy stal prezidentom, v ďalších rokoch by sa zrejme veľa vecí udialo inak," podotkol. Kukan podľa jeho slov aj naďalej ostal dôstojným a profesionálnym ministrom zahraničných vecí, europoslancom a diplomatom.



Jarmila Halgašová (SaS) spomína na Kukana ako na vzdelaného muža, ktorý bol navyše priateľský a zábavný, ale aj pokorný. "Čo je dnes vzácnosť. Bolo mi obrovskou cťou, pán Eduard Kukan, sa s Vami stretnúť. Odpočívajte v pokoji," uviedla Halgašová.



"Ďakujem za naše debaty, za kopec smiechu a láskavé rady… Edo, bolo mi potešením s tebou spolupracovať. Odpočívaj v pokoji," uviedla poslankyňa za stranu Za ľudí Jana Žitňanská. Rovnako zaželala úprimnú sústrasť pozostalej rodine.



Ako veľkého človeka slovenskej diplomacie a politiky vníma Kukana aj Andrej Stančík (OĽANO). "Zažil som ho na mnohých diskusiách, no hlavne na spoločných stretnutiach, kde sme sa veľa nasmiali. Odovzdal mi mnoho z jeho bohatých skúseností a je mi veľmi ľúto a smutno, že sa už nestretneme. Jeho vtip, takt a múdrosť nám všetkým budú chýbať," skonštatoval Stančík.

Mikloš: E. Kukan bol vynikajúci diplomat a politik európskeho formátu

Dzurinda: Zomrel noblesný politik, ale najmä dobrý človek

Eduard Kukan bol nielen vynikajúci diplomat a politik európskeho formátu, ale aj skvelý človek. Pre TASR to povedal bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý s Kukanom bol súčasťou vlády Mikuláša Dzurindu a boli členmi v strane SDKÚ-DS.Zomrel noblesný politik, ale najmä dobrý človek. V súvislosti s úmrtím Eduarda Kukana to pre TASR uviedol bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda.Kukana označil za diplomata-elegána. "Zaslúžil sa o renesanciu Slovenska a jeho vstup do Európskej únie a NATO. Zdieľam bolesť manželky Zdenky a všetkých blízkych," uviedol Dzurinda, v ktorého vláde bol Kukan ministrom zahraničných vecí a boli aj členmi v strane SDKÚ-DS.

Na archívnej snímke politik Eduard Kukan s manželkou Zdenkou prichádzajú na 19. ročník dobročinného Plesu v opere 12. januára 2019 v Bratislave.

Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Burda: Eduard Kukan je pre nás nenahraditeľný



Eduard Kukan je pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave nenahraditeľný. Univerzite odovzdával obrovské skúsenosti a vzdelával mladších kolegov. Pre TASR to povedal dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.



"Pôsobil u nás po ukončení svojho pôsobenia v Európskom parlamente. Zásadným spôsobom sme využívali jeho potenciál a obrovské skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov, ktoré u nás vyučoval, a vzdelával mladších kolegov," uviedol Burda.



Eduard Kukan vyučoval na katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov UK v Bratislave a bol čestným predsedom Diplomatickej akadémie Karola Rybárika.