Chcete sa stať svetovým rodičom? My vám poradíme, ako na to

Vedeli ste, že?



41 miliónov detí v 59 krajinách žije vo vojnových konfliktoch alebo oblastiach zasiahnutých živelnou pohromou?



1 zo 4 detí žije práve v týchto krajinách?



UNICEF už 73 rokov pomáha deťom, ktoré sa ocitli v núdzi?



UNICEF momentálne poskytuje ½ všetkých krízových dodávok vody na svete?



vojnových konfliktov je dnes viac ako za posledných 30 rokov?



Napríklad:

Pridáte sa k nám na našej ceste okolo sveta?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) - Niekedy sme SVETOVÍ RODIČIA... "Mama, oco, vy ste fakt svetoví!" vykríknu deti, keď položíme na stôl obľúbené jedlo, pripravíme skvelý víkendový program, pozrieme si spolu obľúbený film.... Inokedy svoj "titul" SVETOVÉHO RODIČA rýchlo stratíme, keď zakazujeme, kričíme, naháňame ich do učenia, trháme z rúk tablety a mobily práve v najlepšom...Na svete sú milióny detí, ktorým rodičia ani pri najlepšej vôli nedokážu zabezpečiť základné životné potreby. Mnohé z nich o svojich rodičov prišli, museli opustiť svoje domovy aj krajiny, kde žili. Sú to deti, ktoré žijú vo vojnových konfliktoch, v oblastiach, ktoré zasiahla prírodná katastrofa. Nemajú prístup k vode, jedlu, nemá ich kto poláskať a pritúliť, keď sú choré, nemôžu chodiť do školy. Nemajú nič z toho, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Každý deň je pre ne bojom o prežitie.A každá vojna prináša so sebou utrpenie pre tých najzraniteľnejších – deti.SVETOVÍ RODIČIA sú vizionári, ktorí pomáhajú deťom po celom svete: deťom v každom veku, v každej situácii – neprestajne. Dnes môže Váš príspevok SVETOVÉHO RODIČA pomôcť malému dievčatku dostať sa prvýkrát do školy. Zajtra môžeme zabezpečiť potravu podvyživenému dieťatku alebo môže byť ďalšie dieťa oslobodené od detskej práce. Ako SVETOVÝ RODIČ nebudete podporovať len jedno dieťa, budete pomáhať všetkým deťom na miestach, kde je Vaša pomoc práve najviac potrebná.Vďaka rodine SVETOVÝCH RODIČOV dokáže UNICEF plánovať svoje aktivity a poslať pomoc vždy tam, kde to deti najviac potrebujú.Vašich 10 EUR mesačne nám pomôže zabezpečiť 2 500 tabliet na čistenie vody, ktoré vyčistia až 12 400 litrov vody. Vďaka Vašim pravidelným príspevkom budú môcť deti v postihnutých oblastiach piť čistú vodu a budú tak ochránené pred vážnymi chorobami, ktoré znečistená voda spôsobuje, a ktorým sa dá jednoducho predchádzať...Potrebujeme ľudí ako ste Vy, ľudí, ktorým osudy týchto detí nie sú ľahostajné. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa stanete súčasťou nášho programu a spoločne budeme bojovať za práva každého dieťaťa.Ako SVETOVÉHO RODIČA Vás so sebou vezmeme na virtuálnu cestu okolo sveta. Pravidelne Vám budeme posielať mailové správy, aby ste videli, kde všade pomáhate. Pôjdeme spolu na miesta, kde UNICEF pôsobí, stretneme sa s deťmi, ktorým sa vďaka Vám zmenil život k lepšiemu.Ukážeme Vám, ako sa deti učia počas humanitárnych kríz , navštívime najväčší utečenecký tábor na svete v Bangladéši, budete vidieť ako tím UNICEF pomáha priamo na mieste kríz, stretnete sa s bábätkami, ktoré sa práve narodili, dozviete sa o programoch UNICEF na Slovensku, dozviete sa informácie o malárii, ktorá je pre deti veľmi nebezpečná a o našich očkovacích programoch. A to sme len na začiatku...S úctou a vďakouMária SliackaVýkonná riaditeľka, Slovenská nadácia pre UNICEFInzercia