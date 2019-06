Reštart spoločnosti

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (OTS) - Začiatkom apríla pred osemnástimi rokmi sme sa vyše dvoch hodín zhovárali s naším vzácnym členom kardinálom Korcom. Bol to jeden z mnohých rozhovorov, ktoré sme spolu mali od novembra 1989. roka do jari roku 2014. Názory kardinála Korca mali pri našom „miléniovom“ stretnutí charakter posolstva občanom a zodpovedným za vývoj ich štátu. Sú platné, a teda aktuálne aj dnes. Dodnes nikto zo súčasníkov tak jasne nevyjadril, že sme „mimo“ a spoločnosť dnes došla do všestrannej a napohľad do neprekonateľnej krízy.Už začiatkom storočia bol kardinál Korec, jedna z najvýraznejších osobností slovenského národa a vôbec celej spoločnosti znepokojený z toho, kde sme vtedy boli ako spoločnosť. Ako čas plynul, tak jeho znepokojenie z prehlbujúceho sa marazmu bolo aj v jeho prípade spojené s morálnou, či skôr duchovnou a celkovou podporou ľudí schopných návratu k pôvodným cieľom z rokov 1988 – 1990.Netreba splietať hodnotenia toho, čo sme vykonali, ako konáme, viazať kritiku do vencov a pripravovať sa na pohreb našich najčlovečenskejších predstáv, snov a plánov. Možno to má byť tak, že sme pomalší v zmenách, ktoré potrebujeme, a bez ktorých neuspejeme v konkurencii iných národov a ich štátov. Alebo sme do takej pozície tlačení „zvonka“ a to aj s pomocou domácich ľudkov, ktorí sa ulakomili obrazne na judášsky groš, či na všakovaké pozlátka.Aj v týchto dňoch je to tak. Nech sa doterajšie vlády nadúvali a nemenej ich protivníci, nech sa súčasná vláda naďalej nadúva a nemenej jej opozícia, tak výsledok je jednoznačný : potrebujeme menší zázrak, ktorý by nám vyniesol do najzodpovednejších pozícií osobnosti odborne zdatné, národu oddané, občanmi uznávané, predovšetkým za ich doterajšie pracovné výsledky, názory a postoje, ako aj život.Možnosť takého zázraku podporuje fakt, že máme u nás dosť výnimočných osobností schopných aj pripravených postarať sa o novú „slovenskú jar“. Takých, ktorým je jasné, že treba reštart spoločnosti. A pokiaľ sa možní lídri nepreberú k životu, a nepochopia zodpovednosť za to, čo je a čo by sa malo stať, tak sa staneme vazalmi vlastnej malosti, hlúposti, seba ľúbosti a z toho plynúceho nadúvania sa v akomsi automatickom režime. Ak aj niekto má námietky k jeho myšlienkam, splňme aspoň jeho prianie, tak dobre sa hodiace na dnešnú dobu :Predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru+ deväť dostupných členov združenia Neformálne ekonomické fórum a jeho Medzinárodného mierového výboru zo SR sa stotožnilo s obsahom dokumentu, ktorý im bol doručený 3. júna 2019UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.