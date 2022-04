Chcete si vytvoriť originálny outfit? Pozrite sa, ktoré tričko si vybrať

Tak povedal Mark Twain a toto príslovie stále platí, pretože naša spoločnosť sa vyvinula v spoločnosť, ktorá používa oblečenie ako spôsob, ako vyjadriť svoje spoločenské postavenie.

Stačí si prelistovať stránky ženského módneho časopisu, aby ste si mohli prečítať najnovšie info o štýloch, farbách a novinkách v Paríži, Miláne a New Yorku. Vypočujte si skupinku stredoškoláčok, ktoré odsudzujú nevyhnutný módny doplnok minulej sezóny ako „to je staré“. Ani muži nie sú imúnni voči rozmarom módnych magnátov – najmä tých ovládajúcimi trh - v mnohých obchodoch je aj ťažšie si vybrať. Pozrite, ako sa zmenila móda pre mužov, teraz sú skôr trendy úzke slim nohavice, žiarivejšie farby a mnohé iné detaily.

Chcete byť originálny? Kde sa tričko hodí?

Tričká sú základom nášho každodenného šatníka – pravdepodobne preto, že sú neuveriteľne všestranné. Môžu fungovať ako prázdne plátno pre umelecké diela tak, ako to iné oblečenie nedokáže, a to znamená, že možnosti dizajnu tričiek sú nekonečné. Od firiem cez športové tímy, po kapely alebo zábavné tričko s nápisom pre rozlúčky so slobodou. Úžasné tričko môže urobiť obrovské vyhlásenie. Nech už vaše tričko vysiela akékoľvek posolstvo, ak chcete, aby vás bolo počuť, budete potrebovať štýl dizajnu, ktorý bude ladiť.

Ak muži aj ženy používajú odev na vyjadrenie spoločenského postavenia, používajú ho aj ako prostriedok sebavyjadrenia. Najdôležitejšou súčasťou nosenia trička je vedieť, kde a kedy je vhodné tak urobiť. Realita je taká, že mnohé funkcie si vyžadujú starý dobrý oblek a kravatu, alebo aspoň košeľu s dlhým rukávom a golierom. Tričká sú možnosťou vtedy, ak je udalosť neformálna.

Nesnažte sa napadnúť kód obliekania a neoblečte si tričko do kancelárie alebo na svadbu kamaráta, pokiaľ to od vás vyslovene nevyžaduje. Nezáleží na tom, ako dobre vyzeráte alebo ako sa v tom cítite sebavedomo. Tričká majú svoj čas a miesto, rovnako ako šľapky alebo džínsové bundy. Vždy rešpektujte príležitosť, ak chcete, aby vás ostatní rešpektovali.

Ako si vybrať, aby mi sedelo?

Strávte čas hľadaním značky tričiek, ktorá vyhovuje vášmu typu postavy. Pri skúšaní akéhokoľvek nového trička použite ako kontrolný zoznam nasledujúce pokyny:

Sedí vám tričko tesne bez toho, aby vám zvieralo hrudník a pás?

Sú ramenné švy zarovnané s koncami vašich ramien? Tričko môže byť príliš voľné, ak sú ramenné švy nízke, alebo príliš tesné, ak sú švy bližšie ku krku.

Zakrývajú rukávy asi 1/3 vašich bicepsov? Ak rukávy zakrývajú viac ako polovicu vašich bicepsov alebo sa dotýkajú lakťov, sú príliš dlhé.

Objímajú rukávy zľahka vaše bicepsy? Voľné rukávy sa prehýbajú a príliš tesné rukávy môžu obmedziť krvný obeh.

Zahaľuje vám tričko jemne cez hruď a kopíruje krivku vášho trupu? Nemalo by príliš odhaľovať obrysy vášho brucha.

Ak už máte správnu veľkosť, fantázii sa medze nekladú. Ukážte, čo je vo vás - aká potlač na tričká bude tá vaša? Okrem toho, že nás oblečenie udrží v teple a nie nahých, zvyšuje sebavedomie a sebaobraz. Pobavte okolie alebo vyjadrite svoj názor. Môžete byť kreatívny a štýlový v jednom. Takže tu je posledná rada, svoje vtipné tričko môžete nosiť takmer všade. Noste ho, keď a kde vám to prejde (nikde, kde máte pôsobiť profesionálne). Zoberte si ho na pláž, do posilňovne, do baru, domov, kdekoľvek. V podstate pokiaľ ste mimo práce( teda, ak to nemáte povolené v práci). Čo viac dodať? Choď do toho a obleč si svoje skvelé tričko!