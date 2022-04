V putách bratislavskej polície skončili zlodeji, ktorí vykrádali vopred vytipované byty

Vykrádači si byty označovali

Podvodníkom hrozí 5 rokov za mrežami

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Dvojica, ktorá vykrádala byty v Bratislave, skončila za mrežami. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) vzniesol obvinenie z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody 37-ročnému Levanovi R. a 41-ročnému Rafaellimu J., obom štátnym príslušníkom Gruzínska.Polícia v poslednom období zaznamenala viacero prípadov krádeží vlámaním do bytov v okrese Bratislava IV. „Jedným zo spoločných znakov bolo znefunkčnenie magnetického uzatvárania vchodových dverí do bytového domu a zaznamenali sme aj rôzne značky, ktoré mohli slúžiť na označovanie si bytov," uviedol Szeiff.Ako dodal, na základe medializácie spomínaných prípadov zaznamenali policajti veľký ohlas zo strany verejnosti, pričom niektoré informácie pomohli v pátraní po páchateľoch.V piatok (8. apríla) zadržali na Sološníckej ulici dvoch mužov po tom, ako sa vlámali do ďalšieho bytu, tentokrát v okrese Bratislave V.Dvojica prekonala uzamknutie bezpečnostných dverí bytu na Vavilovej ulici a ukradla z neho šperky a iné predmety, pričom spôsobili škodu v celkovej výške približne 13 578 eur.„V rámci vyšetrovania bolo preukázané, že obaja muži sa dopustili aj ďalšieho skutku koncom marca na Tranovského ulici," poznamenal Szeiff.Dodal, že aj v tomto prípade bez zjavného násilia prekonali bezpečnostné dvere bytu, z ktorého odcudzili rôzne šperky v celkovej hodnote približne 1 154 eur.Vyšetrovateľ PZ podal návrh na väzobné stíhanie obvinených. V prípade preukázania viny hrozí obom trest odňatia slobody až na päť rokov.„Na vyšetrovaní ďalšej trestnej činnosti uvedenej dvojice v súvislosti s vlámaniami do bytov na území Bratislavy polícia intenzívne pracuje, pričom vyhodnocuje zaistené stopy a informácie získané operatívno-pátracou činnosťou," uzavrel Szeiff.