Chcete zarobiť na nehnuteľnostiach aj v čase, keď ich ceny klesajú? Táto investičná príležitosť stojí za pozornosť!

29.9.2023 (SITA.sk) - Keď príde reč na to, kam najlepšie uložiť svoje úspory, aby zarábali, jednou z najčastejších volieb je investícia do nehnuteľností. Ak sa rozhodnete nasmerovať svoje prostriedky do tejto oblasti, máte na výber z niekoľkých možností. Prvá je štandardná kúpa investičného bytu alebo domu, čo však vzhľadom k aktuálnej situácii a nestabilným cenám môže byť riskantné. Druhou je investovanie do realitných fondov, ktorých výnosy však často nespĺňajú predstavy investorov, zvlášť v dobe vysokej inflácie. Existuje ale ešte jeden spôsob, ktorý v sebe spája atraktívny výnos, a zároveň nie je závislý od výkyvov trhu. A ani o investíciu sa netreba báť - je totiž zabezpečená konkrétnou nehnuteľnosťou.Existuje viacero spôsobov, ako investovať do nehnuteľností. Štandardný proces nákupu však v súčasnosti komplikujú drahé hypotéky a nestabilné ceny, ktoré ešte môžu ďalej klesať. Ďalšou možnosťou sú realitné fondy. Tie zhromažďujú prostriedky od rôznych investorov a využívajú ich na nákup a spravovanie nehnuteľností. Ich manažéri vyberajú optimálne nehnuteľnosti a profitujú z ich prenájmov alebo predaja. Investori získavajú časť zisku a hodnoty z týchto nehnuteľností.Ide o možnosť, ako profitovať nehnuteľností bez nutnosti ich bezprostredného vlastníctva. Avšak ak sledujete primárne krátkodobé výnosy, realitné fondy vám zrejme neposkytnú očakávaný zisk, najmä v dnešnej dobe. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností z minulého roka dosiahli realitné fondy za posledné tri roky priemerný ročný výnos len 3,1%.Hlavným dôvodom nízkej efektivity realitných fondov je ich priama závislosť na cenách realít a celkovom stave trhu. Aj keď je známe, že dlhodobý trend je rast cien nehnuteľností, realitné fondy reagujú aj na krátkodobé trhové výkyvy.Treťou možnosťou je investícia do alternatívneho modelu, ktorý spája atraktívny výnos s nezávislosťou od vývoja na realitnom trhu. To znamená, že ani aktuálne klesajúce ceny nehnuteľností nemajú vplyv na zisky investorov. S týmto modelom prišla slovenská spoločnosť BizPartner Group , ktorá sa venuje realitám viac ako 15 rokov a má stovky spokojných klientov. A pridáva hneď niekoľko zaujímavých benefitov navyše."Náš model prináša investorom nadštandardné výnosy a zároveň maximálne zabezpečenie, čo sú dve kľúčové výhody. Po prvé, výnosy nie sú ovplyvnené vývojom realitného trhu, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Po druhé, investícia je zabezpečená exkluzívnym záložným právom ku konkrétnej nehnuteľnosti, čo poskytuje investorom veľmi vysokú ochranu. Navyše, výnosy sú pravidelne vyplácané mesačne, čo je v dnešnej dobe silný rozhodovací faktor,” vysvetľuje Martin Fodor, realitný a finančný expert a zároveň CEO skupiny BizPartner Group.Za pozornosť stojí predovšetkým fakt, že v priebehu minulého roku dosiahli investori, ktorí využili tento model, výnos až 15% a aj tento rok sa bude podľa slov Martina Fodora hýbať v dvojciferných číslach.Dôležitým benefitom je aj zabezpečenie vkladu. Každý investor totiž automaticky získava záložné právo na konkrétnu nehnuteľnosť, a to vždy vo vyššej hodnote, než je hodnota jeho investície."Ceny nehnuteľností a ich vývoj ovplyvňuje obrovské množstvo faktorov, o ktorých by sa dalo dlho špekulovať. Avšak pravdou je, že nikto nevie, čo sa s cenami stane o pol roka, o rok či o dva. Ja som rád, že nemusíme, pretože to naše výnosy v rámci obchodného modelu neovplyvňuje. Naši investori totiž investujú do našich služieb, ktoré poskytujeme v tejto oblasti. Zjednodušene povedané, nehnuteľnosť nakupujeme vtedy, keď vieme, pre koho ju budeme držať, ako dlho ju budeme držať a za koľko ju od nás neskôr klient odkúpi. Vďaka tomu investičnému prístupu v podstate vždy vopred poznáme naše čísla a pohyby cien na realitnom trhu nás výrazne nevyrušujú,” uzatvára Martin Fodor.Informačný servis