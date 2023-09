Proruská rétorika Roberta Fica môže byť len veľkým rozruchom pre nič, píše Politico

Fico v sebe objavil rusofilstvo

Zbraň masovej populácie

Budú radi ak prekonajú 20 percent

29.9.2023 (SITA.sk) - Proruská rétorika šéfa slovenskej strany Smer Roberta Fica vyvolala poplach, ale môže to byť len veľa kriku pre nič, píše v súvislosti so sobotňajšími voľbami na Slovensku spravodajský portál Politico.Bývalý komunista Fico, ktorý sa po páde železnej opony premenoval na sociálneho demokrata, sa zaviazal zastaviť vojenskú podporu Ukrajine a zablokovať jej cestu do NATO , konštatuje portál.Dodáva, že Fico, ktorý je lídrom predvolebných prieskumov, dokonca opakoval slová ruského prezidenta Vladimira Putina a obvinil z ruskej vojny na Ukrajine „ukrajinských nacistov a fašistov".Fico sa v minulosti počas pôsobenia na poste premiéra prejavil ako pragmatický hráč na európskej a transatlantickej scéne, ktorý nespochybňuje záväzky krajiny voči EÚ ani NATO, pripomína Politico. Poznamenáva však, že sa zdá, že jeho nútený odchod z funkcie predsedu vlády v roku 2018 spôsobil zmenu.To, že Fico v sebe objavil rusofilstvo, podľa portálu našlo odozvu v krajine, v ktorej mnohí voliči vyrastali počas sovietskej éry a ktorej kybernetickú sféru pravidelne bombarduje zlomyseľná propaganda Moskvy.Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová v utorok označila slovenské voľby za „test" toho, aké zraniteľné sú európske voľby voči „zbrani masovej manipulácie za milióny eur".Brusel je taký znepokojený, že technologickým gigantom Alphabet Meta pohrozil pokutami, ak neurobia viac v boji proti tomuto problému v sociálnych médiách.Politico však pripomína, že Fico voličom na Slovensku sľubuje ekonomický obrat a viac sociálnych výdavkov. „Urobiť to nebude možné bez pomoci EÚ vrátane šiestich miliárd eur z fondu obnovy, ktoré Brusel pre krajinu vyčlenil," píše spravodajský portál.Politico si všíma aj poukazovanie mnohých pozorovateľov na sympatie Fica voči maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a na predpoklady, že by sa mohol vydať podobnou neliberálnou cestou.„Avšak na rozdiel od Orbána, ktorého strana Fidesz vládne absolútnou väčšinou, Ficova strana Smer bude spokojná, ak prekoná hranicu 20 percent," hovorí Politico v súvislosti so slovenskými voľbami.„A ak niečo Slováci v posledných rokoch ukázali, najmä mladšia generácia, tak to je to, že sú rozhodne proeurópski," dodáva. Pokiaľ ide o obrannú politiku, Fico Európu znepokojil svojim vyhlásením, že v prípade zvolenia nepošle na Ukrajinu „ani jeden náboj".„No vzhľadom na to, že Bratislava už dodala všetko, bez čoho sa jej armáda môže zaobísť, nie je to veľká hrozba. Ak by Fico odmietol povoliť tranzit zbraní určeným pre Ukrajinu cez slovenské územie, bola by to logistická ťažkosť, ale nie oveľa viac," uzatvára Politico.