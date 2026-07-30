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30. júla 2026
Chcú ich chrániť, no im to neprekáža. Česká atlétka o novej príručke: Môj zadok už videlo celé Česko – VIDEO
Atlétky okrem iného súťažia aj s trblietkami na tvári, namaľovanými nechtami či doplnkami po celom tele. Chcú sa cítiť pekne, no nie sa nadmieru ukazovať. Európska vysielacia únia (EBU) pripravila ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Atlétky okrem iného súťažia aj s trblietkami na tvári, namaľovanými nechtami či doplnkami po celom tele. Chcú sa cítiť pekne, no nie sa nadmieru ukazovať.
Európska vysielacia únia (EBU) pripravila príručku pravidiel ohľadom televíznych záberov na atlétky a ich športového oblečenia.
Na majstrovstvách Českej republiky v Plzni väčšina pretekárok nemala problém ukázať sa v tradičných priliehavých dresoch.
"Môj zadok už videla celá Česká republika," rozosmiala sa šprintérka Nikola Bendová pre web isport.cz. Táto výzva bola pre ňu úsmevná. "O chvíľu nám dajú skafandre."
Kampaň EBU motivuje televízne stanice, aby nezneužívali kamery na nedôstojné zobrazovanie atlétok. Má to najmä chrániť ženské športovkyne.
"Nepoznám nikoho, kto by sa na to sťažoval. My celý čas makáme, aby sme mali pekný zadok. Mne vôbec nevadí, že mi ho zaberú! Samozrejme, nie je to to najdôležitejšie. Ale myslím si, že vyzeráme pekne, dresy nie sú také obtiahnuté, že by to bolo nevhodné," prezradila 26-ročná Bendová.
Atlétky okrem iného súťažia aj s trblietkami na tvári, namaľovanými nechtami či doplnkami po celom tele. Chcú sa cítiť pekne, no nie sa nadmieru ukazovať.
Špecialistka na beh na 400 metrov a halová majsterka sveta v tejto disciplíne Lurdes Gloria Manuelová uviedla, že ide o príručku, nie o záväzné pravidlá.
"Nehovorí sa o zákaze ukazovania tela. Ide o nejaké uhly, ktoré si nemyslím, že niekto vyžaduje, aby sa natáčali," uviedla pre spomenutý web.
"Za mňa je to úplná kravina. Neviem, aké dievčatá sa na to sťažovali, ale keď si vyberiete šport ako atletika alebo plážový volejbal, tak asi viete, do čoho idete. Prekvapuje ma, že im to začalo vadiť až teraz. Príde mi, že nám za chvíľu budú zaberať len hlavu, alebo bude čierna obrazovka a komentátori budú hovoriť, ako preteky vyzerajú," dodala šprintérka Bendová, ktorá má veľa skúseností aj ako modelka.
Zdroj: SITA.sk - Chcú ich chrániť, no im to neprekáža. Česká atlétka o novej príručke: Môj zadok už videlo celé Česko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska vysielacia únia (EBU) pripravila príručku pravidiel ohľadom televíznych záberov na atlétky a ich športového oblečenia.
Na majstrovstvách Českej republiky v Plzni väčšina pretekárok nemala problém ukázať sa v tradičných priliehavých dresoch.
"Môj zadok už videla celá Česká republika," rozosmiala sa šprintérka Nikola Bendová pre web isport.cz. Táto výzva bola pre ňu úsmevná. "O chvíľu nám dajú skafandre."
Nesťažujú sa
Kampaň EBU motivuje televízne stanice, aby nezneužívali kamery na nedôstojné zobrazovanie atlétok. Má to najmä chrániť ženské športovkyne.
"Nepoznám nikoho, kto by sa na to sťažoval. My celý čas makáme, aby sme mali pekný zadok. Mne vôbec nevadí, že mi ho zaberú! Samozrejme, nie je to to najdôležitejšie. Ale myslím si, že vyzeráme pekne, dresy nie sú také obtiahnuté, že by to bolo nevhodné," prezradila 26-ročná Bendová.
Atlétky okrem iného súťažia aj s trblietkami na tvári, namaľovanými nechtami či doplnkami po celom tele. Chcú sa cítiť pekne, no nie sa nadmieru ukazovať.
Vadí im to až teraz
Špecialistka na beh na 400 metrov a halová majsterka sveta v tejto disciplíne Lurdes Gloria Manuelová uviedla, že ide o príručku, nie o záväzné pravidlá.
"Nehovorí sa o zákaze ukazovania tela. Ide o nejaké uhly, ktoré si nemyslím, že niekto vyžaduje, aby sa natáčali," uviedla pre spomenutý web.
"Za mňa je to úplná kravina. Neviem, aké dievčatá sa na to sťažovali, ale keď si vyberiete šport ako atletika alebo plážový volejbal, tak asi viete, do čoho idete. Prekvapuje ma, že im to začalo vadiť až teraz. Príde mi, že nám za chvíľu budú zaberať len hlavu, alebo bude čierna obrazovka a komentátori budú hovoriť, ako preteky vyzerajú," dodala šprintérka Bendová, ktorá má veľa skúseností aj ako modelka.
Zdroj: SITA.sk - Chcú ich chrániť, no im to neprekáža. Česká atlétka o novej príručke: Môj zadok už videlo celé Česko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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