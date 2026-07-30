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30. júla 2026
Sociálne siete tvrdili, že zomrel. AC Miláno reagovalo na falošné správy o úmrtí legendy klubu
Tagy: Futbalová legenda Kariéra
Aktuálne sa Franco Baresi nachádza v nemocnici na okraji Milána. Sociálne siete zasiahli v stredu 29. júla správy o úmrtí bývalého skvelého futbalistu Franca Baresiho. Pribúdali kondolencie, keď sa k ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Aktuálne sa Franco Baresi nachádza v nemocnici na okraji Milána.
Sociálne siete zasiahli v stredu 29. júla správy o úmrtí bývalého skvelého futbalistu Franca Baresiho. Pribúdali kondolencie, keď sa k tomu vyjadril klub AC Miláno.
U "Rossoneri" strávil celú kariéru. Pôsobí aj v štruktúrach tohto tímu. Jeho zdravotný stav sa zhoršil po minuloročnej operácii na odstránenie pľúcneho uzlíka, čím sa začal boj s chorobou.
Aktuálne sa nachádza v nemocnici na okraji Milána a podľa falošných správ mal odísť na večnosť, no nebola to pravda a Baresi stále žije.
"AC Miláno popiera falošné správy, ktoré kolujú o Francovi Baresim. Franco prechádza chúlostivým obdobím a klub s láskou stojí pri ňom a jeho rodine. Vyzývame všetkých, aby rešpektovali jeho súkromie a zdržali sa prispievania k šíreniu nepodložených informácií," uviedol klub v oficiálnom stanovisku.
Jeho posledné verejné vystúpenie bolo vo februári, keď niesol olympijskú pochodeň na San Sire. Predtým sa legendárny kapitán zúčastnil zápasu Miláno - Sassuolo v polovici decembra 2025 po mesiacoch vynútenej neprítomnosti.
Čestný viceprezident si prial byť začiatkom júla prítomný na tréningovom kempe tímu ako aj v minulosti, ale jeho zlý fyzický stav plány zmenil.
Zdroj: SITA.sk - Sociálne siete tvrdili, že zomrel. AC Miláno reagovalo na falošné správy o úmrtí legendy klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálne siete zasiahli v stredu 29. júla správy o úmrtí bývalého skvelého futbalistu Franca Baresiho. Pribúdali kondolencie, keď sa k tomu vyjadril klub AC Miláno.
U "Rossoneri" strávil celú kariéru. Pôsobí aj v štruktúrach tohto tímu. Jeho zdravotný stav sa zhoršil po minuloročnej operácii na odstránenie pľúcneho uzlíka, čím sa začal boj s chorobou.
Aktuálne sa nachádza v nemocnici na okraji Milána a podľa falošných správ mal odísť na večnosť, no nebola to pravda a Baresi stále žije.
Nemôže byť s tímom
"AC Miláno popiera falošné správy, ktoré kolujú o Francovi Baresim. Franco prechádza chúlostivým obdobím a klub s láskou stojí pri ňom a jeho rodine. Vyzývame všetkých, aby rešpektovali jeho súkromie a zdržali sa prispievania k šíreniu nepodložených informácií," uviedol klub v oficiálnom stanovisku.
Jeho posledné verejné vystúpenie bolo vo februári, keď niesol olympijskú pochodeň na San Sire. Predtým sa legendárny kapitán zúčastnil zápasu Miláno - Sassuolo v polovici decembra 2025 po mesiacoch vynútenej neprítomnosti.
Čestný viceprezident si prial byť začiatkom júla prítomný na tréningovom kempe tímu ako aj v minulosti, ale jeho zlý fyzický stav plány zmenil.
Zdroj: SITA.sk - Sociálne siete tvrdili, že zomrel. AC Miláno reagovalo na falošné správy o úmrtí legendy klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Futbalová legenda Kariéra
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