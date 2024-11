Chcú ma odvolať, pretože dosahujem reálne výsledky. Opozícia podľa Šutaja Eštoka nemá riešenia, len hejt a nenávisť (video)

Skutočné dôvody, prečo ho chce opozícia odvolať z postu ministra

Opozícia neponúka žiadne riešenia problémov

21.11.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) je presvedčený, že opozícii prekážajú jeho reálne výsledky na ministerstve vnútra , a to zastavenie vojny v polícii, zastavenie nelegálnej migrácie a začatie vyšetrovania podivných praktík počas ich vlády.Toto sú podľa neho skutočné dôvody, prečo ho chce opozícia odvolať z postu ministra. Vyhlásil to vo videu, ktorý zverejnil na svojom facebookovom profile."Nevedia mi odpustiť, že som zastavil vojnu v polícii a vysporiadal sa s vyšetrovateľmi – čurillovcami , ktorí si pomýlili policajnú prácu s inkvizičným procesom. Rovnako mi nevedia odpustiť ani to, že som rázne zastavil korzovanie nelegálnych migrantov po Slovensku. Stačil rázny zásah a najmä rázny postoj k tejto problematike, ktorý sme urobili pred rokom a o migrantoch viac počuť nie je," povedal Šutaj Eštok.Pripomenul, že opozícia ho ide odvolávať pre úmrtie zadržaného v Košiciach , ktorý zomrel po zásahu policajta, ďalším problémom v Policajnom zbore , a "samozrejme, kvôli tomu, že som si dovolil zastať sa slovenských dôchodcov, keď boli zbytočne dehonestovaní a ponižovaní".Narážal tým na svoju kritiku karnevalových kostýmov študentov bratislavského gymnázia, ktorých tým podľa opozície vystavil vlne hejtu na internete. Šutaj Eštok tvrdí, že opozícia neponúka žiadne riešenia problémov na Slovensku."Kedy ste počuli o nejakej iniciatíve opozície, ktorá by smerovala k lepšiemu životu ľudí na Slovensku? Počuli ste od opozície niečo iné ako hejt? Nepočuli. Pretože okrem kritiky, neznášanlivosti a nenávisti nič iné táto partička nemá," myslí si minister.Opozičné strany Progresívne Slovensko KDH iniciujú mimoriadnu schôdzu parlamentu zameranú na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra."Od prvého dňa vo funkcii bolo zrejmé, že pán minister Šutaj Eštok sa nikdy nemal stať ministrom vnútra, lebo na to nemá ani ľudsky ani profesionálne," povedal líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Spomenul pritom politické čistky v polícii, šikanovanie čestných vyšetrovateľov, šírenia hoaxov, porušovanie pravidiel prezidentskej kampane, neriešenie bombových hrozieb na školách alebo odchody policajtov zo zboru."Minister vnútra spolu s ďalšími funkcionármi nezvládajú rezort, neprijali prakticky žiadne systémové opatrenia pre zamedzenie policajnej brutality a neurobili nič pre to, aby polícia dodržiavala právo a poriadok, aby sa občania nemuseli obávať policajných zložiek," uviedlo KDH. K odvolávaniu ministra sa v parlamente pridá aj hnutie Slovensko a tiež nezaradený poslanec Ľubomír Galko , ktorý spolupracuje so stranou Demokrati "Policajný zbor sa mu rozpadol pod rukami, rieši halloweenske masky na školách namiesto bombových vyhrážok, ktoré ohrozujú naše deti, a vrcholom všetkého sú tri úmrtia za jeden týždeň v súvislosti s policajným zásahom," poukázal Galko.