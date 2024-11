Keď to v supermarkete žije aj po záverečnej: počas Noci v BILLA sa tradičné chute Slovenska spojili s tými modernými

Delikátna súhra chutí

Vedeli ste, že pôvodným jedlom našich prarodičov boli obilninové kaše z ovsa, prosa či raže? Alebo, že med bol v slovenskej ľudovej medicíne doslova posvätnou prísadou? Aj takéto zaujímavosti porozprávala na utorkovej Noci v BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave etnologička a historička Katarína Nádaská. Hostí sprevádzala po šiestich stanovištiach v predajni, ktoré boli venované tradičným slovenským jedlám a surovinám. Napríklad mliečnym produktom ako bryndza či kefír, zabíjačkovým špecialitám, ale aj tradičnému pečivu, ako sú bratislavské rožky a záviny. Vysvetlila, aké recepty si z tradičných surovín pripravovali naši predkovia a tiež to, aké povery či príbehy sa s jednotlivými potravinami spájali. "Mohlo by sa zdať, že minulosť nášho národa je niečo dávne a vzdialené, opak je však pravdou. História sa s našimi životmi prelína každodenne – v podobe hodnôt, zvykov, tradícií, ale aj obľúbených receptov. Na základe minulosti dnes dokážeme tvoriť našu súčasnosť," povedala Katarína Nádaská.Na utorkovej Noci v BILLA hostia tiež zistili, ako pôvodné slovenské suroviny chutia v inovatívnom, modernom prevedení. O to sa postaral špičkový šéfkuchár Peter Slačka, ktorý pripravil ochutnávku jedál z kyslej kapusty, cvikly, bryndze, pečienok či krupice. "Tradičné slovenské ingrediencie majú v modernej kuchyni stále dôležité miesto. Aj keď ich ľudia zvyčajne pripravujú odskúšaným a rokmi prevereným spôsobom, objavovaniu nových chutí a netradičných kombinácií sa medze nekladú. V spojení s moderným prístupom nadobúdajú pôvodné slovenské suroviny v gastronómii nový význam," vysvetlil Peter Slačka. Na nočnej prehliadke sa okrem toho zúčastnil aj slovenský výrobca Greencoop, ktorý hostí zoznámil s pestovaním slovenských paradajok pomocou tepla z termálnych prameňov."Cieľom Noci v BILLA bolo poukázať na spojenie tradičného a súčasného, čo je v našich životoch celkom prirodzené – v tomto prípade išlo o chute, a možno na BILLA aj nečakane – o hudbu. Modernú slovenskú gastronómiu sme prepojili s typickými surovinami, ktoré Slováci milujú už po celé generácie. Produkty vyrobené na Slovensku ponúkame v rámci našej novej značky Chute Slovenska, takže sme v tomto podujatí spojili príjemné s užitočným. Navštíviť našu predajňu po záverečnej, pod rúškom noci a len s lampášom v ruke, bol pre našich hostí výnimočný zážitok. Ich pozitívne reakcie nás naozaj veľmi potešili," povedala Jana Riečanská, vedúca korporátnej komunikácie v BILLA Slovensko.Keď hostia prichádzali na Noc v BILLA, netušili, že večer s tradičnými slovenskými potravinami ukončí slovenská hudobná lahôdka. Aktuálny zvuk spojili s ľudovou tradíciou kapela Billy Barman a speváčky zo SĽUK-u. Priamo v predajni spolu odohrali niekoľko pesničiek, ktoré boli originálnou bodkou za nezvyčajnou nočnou akciou. "Toto spojenie, ako aj koncert na nezvyčajnom mieste, boli naozaj unikátne. Krajší záver našej Noci v BILLA sme si ani nemohli želať," uviedla Jana Riečanská.Nová privátna značka Chute Slovenska prináša typické výrobky zo syra, mäso, ale tiež čerstvé ovocie a zeleninu, med, pečivo, mäsové výrobky, ako aj nápoje či slané pochutiny. Spája sa v nej kvalita lokálnych potravín vyrobených na Slovensku s hrdosťou na tradičné suroviny a receptúry. Produkty značky Chute Slovenska vyrábajú regionálni producenti priamo na Slovensku a mnohé z nich majú potvrdený minimálne 75 % podiel surovín domáceho pôvodu. Aktuálne BILLA pod touto značkou prináša približne 200 potravín, postupne by sa ich počet mal zvýšiť.