Chelsea ponúka za De Jonga 40 miliónov eur, Barcelona by chcela o polovicu viac

Výkony boli skôr sklamaním

De Jong môže byť prebytočný

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Holandský futbalový stredopoliar Frenkie De Jong by sa mohol sťahovať zo španielskeho klubu FC Barcelona do mužstva úradujúceho šampióna Ligy majstrov - anglického FC Chelsea. Ako referuje web Daily Mail, funkcionári zo Stamford Bridge už ponúkli Kataláncom za prestup približne 40 miliónov eur.Organizácia z Camp Nou si podľa spomenutého zdroja cení odchovanca Ajaxu Amsterdam na zhruba 60 miliónov eur, no pod vplyvom ekonomických ťažkostí môžno bude súhlasiť i s nižším odstupným v prípade 24-ročného hráča.De Jong prestúpil do Barcelony z Ajaxu v roku 2019. Kataláncov vyšiel na 75 miliónov eur plus ďalších 11 miliónov na rôznych bonusoch. Napriek tomu, že si pomerne rýchlo získal stabilné miesto v základnej zostave, jeho výkony, predovšetkým v dôležitých stretnutiach, boli skôr sklamaním.Nový tréner Barcelony Xavi Hernández údajne pred De Jongom uprednostňuje 17-ročného Gaviho spolu s 20-ročným Nicom Gonzálezom, ktorých mnohí považujú za veľkú budúcnosť FCB.To by mohlo čoskoro spôsobiť, že De Jong bude v Barcelone prebytočný. Situáciu okolo neho okrem Chelsea údajne pozorne sleduje i nemecký Bayern Mníchov a ďalší anglický klub Manchester City.