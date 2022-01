Sevillské derby nedohrali, fanúšikovia hodili hosťujúcemu hráčovi do hlavy tyč (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Odvrátenú stránku futbalovej rivality ponúklo sobotňajšie sevillské derby v rámci osemfinálovej fázy španielskej pohárovej súťaže Copa del Rey 2021/2022. Duel medzi Betisom a FC Sevilla predčasne ukončili v závere prvého polčasu za stavu 1:1 po tom, ako hosťujúceho stredopoliara Joana Jordána trafil do hlavy predmet hodený z tribúny.Hlavný rozhodca Ricardo de Burgos Bengoetxea v zápise o stretnutí uviedol, že 27-ročného Jordána zasiahla dutá, približne 50-centimetrová plastová tyč. Tá priletela zo sektora, kde sedeli fanúšikovia domáceho Betisu.Arbiter po incidente nariadil mužstvám, aby odišli do šatní. Jordána podľa miestnych médií previezli do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) po približne 20-minútovom čakaní zápas oficiálne prerušila.Sevillské derby je známe najostrejšou rivalitou v rámci jedného mesta v Španielsku. V roku 2007 vtedajší tréner FC Sevilla Juande Ramos upadol do bezvedomia po tom, ako ho do hlavy zasiahla fľaša hodená fanúšikom Betisu.