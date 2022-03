Chelsea ukončila sériu Newcastlu bez prehry, Tuchel: Ťažký zápas

Futbalisti Newcastlu United našli v kalendárnom roku 2022 v anglickej Premier League prvého premožiteľa. V sobotu prehral tím v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom v zápase 29. kola na ihrisku londýnskej Chelsea 0:1. Nebodoval po deviatich dueloch, prvýkrát od domácej prehry s Manchetrom City 19. decembra.





O jediný gól stretnutia sa postaral v predposlednej minúte Kai Havertz. "Je veľkou škodou, že sme prehrali práve takýmto spôsobom. Nemali sme možnosť už zareagovať. Bol to vyrovnaný duel. Bránili sme veľmi dobre, najmä v prvom polčase sme súpera aktívne napádali. V druhom sme hrali trochu pasívnejšie, čo je pochopiteľné. Máme momentálne užší káder, aj niektorí hráči na lavičke majú isté zranenia," zhodnotil duel v rozhovore pre klubovú stránku tréner Newcastlu Eddie Howe.Kouča "strák" nahnevala situácia v druhom polčase, po faule na Jacoba Murphyho sa podľa neho mal kopať pokutový kop. "Vôbec nerozumiem tomu, ako sa to nemohlo odpískať. Nechápem, prečo nedostal rozhodca pokyn, aby si to išiel pozrieť na videu. Som si istý, že keby to videl, odpískal by to," vyjadril presvedčenie Howe.Chelsea čelí finančným problémom, pretože jej majiteľovi Romanovi Abramovičovi britská vláda zmrazila majetok. Na jej hre sa to však neprejavuje a v anglickej najvyššej súťaži si pripísala už päť triumfov v rade. "Veľmi ťažký zápas, Newcastle hral organizovane a ukázal kvalitnú fyzickú pripravenosť. Hrali sme dobre v obrane, no v priestore pred bránkou súpera sme robili zlé rozhodnutia a nevedeli sme si vytvoriť šancu," priznal tréner Chelsea Thomas Tuchel podľa stránky klubu.Nemecký kouč sa rozhodol v priebehu stretnutia zmeniť rozostavenie. Začal s 4-1-4-1, no po prestriedaní stiahol počet obrancov na troch. "Vzal som na seba risk, že môžeme prísť o bod, no skúsime získať dva. Som šťastný, že to vyšlo. Dopad hráčov z lavičky na hru bol významný. Kovačič a Pulišič ukázali svoju kvalitu, Lukakua bolo taktiež vidno," pochvaľoval si Tuchel.Chelsea patrí v tabuľke 3. priečka s mankom 10 bodov na vedúci Manchester City. Líder ligy nastúpi v pondelok večer na súboj 29. kola na pôde Crystal Palace, no po tomto stretnutí bude mať o zápas viac ako duo prenasledovateľov. Druhý Liverpool má manko tri body.