Základná časť Tipos extraligy sa skončila, Pohár Dušana Pašeka získal bratislavský Slovan

14.3.2022 - Víťazom základnej časti hokejovej Tipos extraligy 2021/2022 sa stal tím HC Slovan Bratislava . Slovanisti sa rozlúčili so základnou časťou víťazstvom 3:2 po predĺžení v Nových Zámkoch a celkovo nazbierali 107 bodov.Tri im boli síce odrátané ako trest za neoprávnený štart mladých hráčov v prvom zápase sezóny, ale aj 104 bodov je o štyri viac, ako získal obhajca titulu HKM Zvolen na druhom mieste. Tretí HK Nitra zakončil základnú časť sezóny s 97 bodmi."Mali sme najvyššie ciele, čiže vyhrať základnú časť. Od začiatku sezóny hralo mužstvo veľmi dobre a vo viacerých štatistikách od gólov až po oslabenia sme skončili na prvom mieste. Myslím si, že chalani si tento úspech zaslúžili. Je za tým tímová robota aj práca Roba Dömeho, ktorý viedol mužstvo od začiatku sezóny predo mnou. Trochu nás v nepravý čas zastavilo ochorenie COVID-19 v januári, ale na konci sme sa z toho dostali a tím dokázal, že je najlepší v základnej časti," uviedol tréner Slovana Bratislava Andrej Podkonický pre RTVS.Bratislavské mužstvo hneď po zápase v Nových Zámkoch ešte na ľade prevzalo Pohár Dušana Pašeka, ktorý je akýmsi polovičným úspechom na ceste k majstrovskému titulu."Belasí" vyhrali základnú časť slovenskej najvyššej súťaže celkovo siedmykrát. Predtým naposledy sa im to podarilo v ročníku 2009/2010."Vtedy sme pre rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu nastupovali v Ružinove na štadióne Vladimíra Dzurillu. V spomenutej sezóne sa však z majstrovského titulu tešili Košice, ktoré nás zdolali 4:2 na zápasy vo finálovej sérii," informoval oficiálny klubový web Slovana Bratislava.Historicky najúspešnejším mužstvom v počte víťazstiev v základnej časti na hokejovom Slovensku zostáva HC Košice , podarilo sa im to osemkrát. Päťkrát zdvihli nad hlavy Pohár Dušana Pašeka v tíme HKM Zvolen, trikrát v Dukle Trenčín."Pri predchádzajúcich šiestich prvenstvách v základnej časti postúpil HC Slovan neskôr v play-off vždy do finále a až v štyroch prípadoch získal aj majstrovský titul. Aktuálne štatistiky hovoria, že z posledných 10 majstrov Slovenska, vyhralo až 7 z nich aj základnú časť," dodal web slovanistov.