Cher

Celým menom Cherilyn Sarkisian, bola v rokoch 1964 až 1977 členkou dua Sonny & Cher, v ktorom s ňou pôsobil jej zosnulý manžel Sonny Bono.



Na konte má zatiaľ 25 sólových štúdioviek. K jej najväčším hitom patria skladby If I Could Turn Back Time, Strong Enough, Take Me Home či I Got You Babe. Počas kariéry získala okrem iného Oscara, Grammy, Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy i trofej z festivalu v Cannes.



Oscara si vyslúžila za hlavnú úlohu v snímke Pod vplyvom splnu (1987), pričom v roku 1984 ju nominovali za vedľajšiu rolu v dráme Silkwoodová (1983). Zahrala si napríklad aj vo filmoch Maska (1985), Čarodejnice z Eastwicku (1987), Morské víly (1990), Hráč (1992), Čaj s Mussolinim (1999), Bratia ako sa patrí (2003) či Burlesque (2010).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Cher zverejnila videoklip ku coververzii hitu SOS od švédskej formácie ABBA. Novinka vznikla pod režisérskou taktovkou Jakea Wilsona.Počin vzdáva hold pôvodnému klipu, pričom v ňom vidno podobné dramatické prvky a štýl, ako má video z roku 1975. Samotná Cher sa v klipe nepredstavila, zahrali si v ňom však napríklad Rumer Willis, Betty Who, Trace Lysette, Sabrina Jalees či Vella Lovell.SOS je jednou z desiatich skladieb od legendárneho kvarteta zo Štokholmu, ktoré Cher prespievala na svoj nový album Dancing Queen. Umelkyňa, ktorá si zahrala vo filme Mamma Mia! Here We Go Again (2018) s piesňami skupiny, nahrávku uvedie na trh 28. septembra. V januári album podporí aj na turné Here We Go Again.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.