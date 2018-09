Britský veľvyslanec v SR vo štvrtok odovzdá cenu Ľ. Feldekovi

Na archívnej snímke spisovateľ Ľubomír Feldek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska si 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Slovenskou republikou pripomenie udelením Ceny veľvyslanca. Vo štvrtok ju na slávnostnej recepcii dostane slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek.uviedol britský veľvyslanec Andrew Garth. Feldek do slovenčiny preložil 16 diel anglického dramatika Williama Shakespeara.Garth doteraz ocenil dvoch Slovákov, ktorí. Prvou bola výskumníčka Monika Gullerová, ktorá na Univerzite v Oxforde skúma využitie DNA pri liečbe rakoviny. Druhým bol Ivan Schwarz, ktorý dostal ocenenie in memoriam. Počas druhej svetovej vojny slúžil v britskom kráľovskom letectve a bol jedným z najúspešnejších československých letcov.