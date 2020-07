Chicago Blackhawks zakázalo fanúšikom masky indiánskych náčelníkov

Spolupracujú s pôvodnými skupinami obyvateľstva

Medzi rešpektom a neúctou je len tenká čiara

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na domácich dueloch klubu zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks už nemôžu fanúšikovia chodiť v prestrojení za indiánskych náčelníkov s typickými bohato zdobenými čelenkami z orlích pier či kožušín na hlavách.Vedenie klubu totiž zakázalo ich nosenie na znak úcty k pôvodným obyvateľom Severnej Ameriky. Niektorí ich potomkovia vnímajú klubové logo s indiánskym náčelníkom rasisticky. Blackhawks, čiže Čierni jastrabi, v prvej polovici júla odmietli zmenu názvu a logotypu, zdôvodnili to vzdaním pocty indiánskemu vodcovi, ktorý bol inšpiráciou pre mnohé generácie Američanov."Tieto symboly sú posvätné a tradične vyhradené pre vodcov, ktorí vo svojom kmeni získali miesto s veľkou úctou. Nemali by sa teda zovšeobecňovať ani používať ako kostým na každodenné nosenie," uvádza sa v stanovisku hokejového klubu zo záveru júla.Blackhawks už skôr ozrejmili, že meno aj logo symbolizujú dôležitú historickú osobnosť. "Black Hawk z illinoiského národa Sac & Fox mal obrovský vplyv na celé generácie Američanov. Jeho život a vodcovstvo sú toho dôkazom. Existencia nášho klubu je aj oslavou pamiatky Black Hawka s odkazom na tradície a kultúru pôvodných obyvateľov USA. Ctíme si ich odkaz a aj touto formou rozvíjame úprimný dialóg s pôvodnými skupinami obyvateľstva na území nášho mesta. Čím je naše mužstvo populárnejšie, tým rastie aj naša spolupráca na tomto poli," vyhlásil tím z tretieho najväčšieho mesta USA.Chicago Blackhawks získalo polovicu zo svojich šiestich Stanleyho pohárov v ostatných desiatich rokoch a to v sezónach 2009/2010, 2012/2013 a 2014/2015. Pri všetkých troch nezabudnuteľných triumfoch bol aj slovenský útočník Marián Hossa , ktorého v novembri prijmú do Siene slávy NHL Klub hráva svoje domáce zápasy v takmer 20-tisícovom United Center, ktorý býva takmer bez výnimky vypredaný počas celej sezóny. Aj to sú dôkazy, že hokejová organizácia s logom indiánskeho náčelníka je mimoriadne úspešná a populárna.V tíme Blackhawks si uvedomujú, že v súčasných turbulentných časoch prísneho posudzovania aj drobných rasistických prejavov na verejnosti sa stali v USA terčom možného znevažovania odkazu a mena indiánskeho náčelníka. Opak je však pravda."Uvedomujeme si, že je len tenká čiara medzi rešpektom a neúctou. Sme radi, že do tejto verejnej konverzácie sa zapojili aj iné tímy. Budeme sa ešte viac snažiť, aby sme prostredníctvom nášho klubu rozšírili povedomie o Čiernom jastrabovi a prínose pôvodných obyvateľov Ameriky pre súčasnosť," doplnilo vedenie hokejového klubu vo svojom stanovisku.Naprieč USA už dlhší čas prebieha miestami prudká diskusia o tom, že viaceré kluby používajú názvy, logá či maskotov, ktoré isté skupiny obyvateľstva považujú za rasistické. V profilige amerického futbalu sa klub z Washingtonu vzdal názvu Redskins (červenokožci, pozn.) aj tvári indiána vo svojom logu, tím bejzbalovej MLB Clevelandu Indians (indiáni, pozn.) tiež potvrdil plánovanú zmenu.