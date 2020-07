FIFA rozdá na pomoc viac ako miliardu eur, kus z koláča sa ujde aj Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Finančnú podporu vo výške 1,5 miliardy amerických dolárov, čo je v prepočte takmer 1,3 miliardy eur, vyčlenila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na pomoc národným zväzom v súvislosti s masívnymi stratami spôsobenými pandémiou koronavírusu Každá z 211 členských krajín FIFA vrátane Slovenska dostane od strešnej organizácie dotáciu 1 milión USD (cca. 850-tisíc eur) na "ochranu a reštart futbalu". Nárok na prostriedky na Slovensku má Slovenský futbalový zväz (SFZ) Národné federácie tiež môžu požiadať o bezúročnú pôžičku päť miliónov USD (približne 4,25 milióna eur) a ďalších 500-tisíc USD (425-tisíc eur) na podporu ženského futbalu. FIFA tiež uvoľní po dva milióny USD pre šesť kontinentálnych konfederácií a poskytne im pôžičky do výšky štyroch miliónov dolárov. Prvé platby uskutoční FIFA už v auguste a všetky prostriedky by mala vyplatiť do januára 2021."Tento plán záchrany je skvelým príkladom solidarity vo futbalovom hnutí v týchto bezprecedentných časoch," uviedol prezident FIFA Gianni Infantino . FIFA prostredníctvom tlačovej správy informovala, že uvedené pôžičky môžu zväzy čerpať do výšky 35 percent ich kontrolovaných ročných príjmov. Vyhodnocovanie nároku bude mať na starosti nová komisia.Všetci záujemcovia o pôžičku musia doložiť správu, ktorá vyhodnotí straty zväzu spôsobené pandémiou a bude obsahovať aj plán, kam dané prostriedky poputujú.