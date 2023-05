Chicago po rokoch uspelo v draftovej lotérii, z prvého miesta si môže vybrať Bedarda

Prekvapený Davidson

V desiatke môže byť aj Dvorský





Poradie tímov na prvých 16. miestach tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL:



1. Chicago Blackhawks, 2. Anaheim Ducks, 3. Columbus Blue Jackets, 4. San Jose Sharks, 5. Montreal Canadiens, 6. Arizona Coyotes, 7. Philadelphia Flyers, 8. Washington Capitals, 9. Detroit Red Wings, 10. St. Louis Blues, 11. Vancouver Canucks, 12. Arizona Coyotes, 13. Buffalo Sabres, 14. Pittsburgh Penguins, 15. Nashville Predators, 16. Calgary Flames





9.5.2023 (SITA.sk) - Klub Chicago Blackhawks sa stal víťaznom pondelkovej lotérie a 28. júna bude počas draftu nováčikov do zámorskej NHL v americkom Nashville vyberať ako prvý.S najväčšou pravdepodobnosťou urobí jednotku draftu z kanadského útočníka Connora Bedarda , ktorého odborníci považujú za generačný talent podobný Sidneymu Crosbymu či Connorovi McDavidovi . Druhú voľbu v drafte získal Anaheim Ducks a tretiu Columbus Blue Jackets Organizácia z „veterného mesta" si doposiaľ vyberala z celkového prvého miesta v drafte iba raz - v roku 2007 si zvolila amerického útočníka Patricka Kanea . Chicago malo pritom až tretiu najvyššiu šancu, že získa prvú voľbu (11,5 %), na základe umiestnenia v základnej časti tejto sezóny.Najvyššiu šancu mal Anaheim (25,5 %) a druhý bol v tomto ohľade Columbus (13,5 %). Lotéria určila poradie na prvých 16. miestach a zahŕňala kluby, ktoré nepostúpili do play-off.„Trochu ma to zaskočilo, lebo prvá voľba v drafte môže mať v správnom čase veľký vplyv. Dúfam, že je to aj tento prípad. Môže to zmeniť klub, mesto a celú éru v histórii. Má to veľkú váhu a význam. Bez ohľadu na to, z ktorého miesta by sme vyberali, získali by sme skvelého hráča. Je to príjemné prekvapenie a bonus, že máme prvú voľbu," vyhlásil generálny manažér „čiernych jastrabov" Kyle Davidson, ktorý môže na Bedardovi postaviť nový majstrovský tím.Práve prvá draftová jednotka v histórii Chicaga Kane pomohla klubu k zisku troch Stanleyho pohárov (2010, 2013, 2015).Connor Bedard bol v aktuálnej sezóne najproduktívnejší zo všetkých hráčov v juniorských súťažiach v Kanade. V drese tímu Regina Pats z WHL nazbieral 143 bodov za 71 gólov a 72 asistencií v 57 zápasoch základnej časti, v siedmich dueloch play-off si pripísal 20 bodov (10+10).Sedemnásťročný center z Britskej Kolumbie pritom oslávi 18. narodeniny až v júli. V prvej desiatke v drafte by ho mohli doplniť Adam Fantilli, Will Smith, Leo Carlsson, Matvej Mičkov, Matthew Wood, Ryan Leonard či slovenský center Dalibor Dvorský.