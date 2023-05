NHL: Vegas má po triumfe v Edmontone v sérii navrch, dva góly Marchessaulta

Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade Edmontonu presvedčivo 5:1 a v 2. kole play off NHL sa ujali vedenia 2:1. Hosťom sa v treťom dueli semifinále Západnej konferencie podarilo eliminovať najproduktívnejšiu dvojicu doterajšieho priebehu vyraďovacích bojov Leon Draisaitl - Connor McDavid, ktorá nezískala ani bod. Dva góly zaznamenal Jonathan Marchessault, Jack Eichel si pripísal tri body (1+2). Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Edmontone.





Oilers mali duel nádejne rozbehnutý, keď od 3. minúty viedli zásluhou Warrena Foegeleho. Hostia následne potvrdili streleckú prevahu v prvej tretine dvoma gólmi Marchessaulta a po presnom zásahu Eichela na 1:4 v 33. minúte domáci vystriedali brankárov - Stuarta Skinnera nahradil Jack Campbell. K striedaniu brankárov došlo aj v tíme hostí, v 12. minúte zraneného Laurenta Brossoita nahradil Adin Hill. "Vieme, čím si Laurent prešiel po operácii bedra, aby sa vrátil do skvelej formy. Je nepríjemné vidieť ho ako sa znovu zranil. Veľká pochvala však patrí ´Hilssiemu´ (Hillovi), ktorý prišiel počas zápasu a doviedol nás k víťazstvu. V nedávnom období veľa nechytal, no dnes odviedol skvelú prácu," poznamenal Eichel.Podľa trénera Vegas Brucea Cassidyho bol pre víťazstvo dôležitý nielen výkon oboch brankárov, ale aj hráčov pred nimi: "Na brankárskom poste sme počas sezóny využili viacerých chlapcov. Vieme, že brankár, ktorý tam ide, má svoje kvality, no nikdy sa nespoliehame na to, že on sám nám vyhrá zápasy. Vždy sa snažíme hrať dobre aj pred ním bez ohľadu na to, kto práve chytá. Tak sme hrali aj dnes a vidíte výsledok."Draisaitl s McDavidom boli tradične najvyťaženejší hráči Oilers, no ku gólu neviedlo ani ich šesť striel (3+3) a v štatistikách mali iba po dva mínusové body. "Je to play off, však? Už niekoľkýkrát opakujem, že v tejto časti sezóny nastávajú vzostupy, pády a podobné veci. Dnes večer ste to videli. Teraz musíme spraviť obrat my a hrať inak," poznamenal McDavid.Dôležitý gól na 1:3 strelil 28. minúte obranca Zach Whitecloud, ktorý pripomenul, že proti Edmontonu, ktorý je známy najlepšou presilovkou v lige, je dôležitá herná disciplína: "Musíte otupiť ich zbrane a vtedy je disciplína kľúčová. Dnes sme hrali konzistentne od začiatku do konca. Spoľahli sme sa na naše silné stránky a hrali sme ako tím."Podľa trénera Edmontonu Jaya Woodcrofta mal výkon jeho tímu ďaleko od ideálu: "Hokej je férový šport. Čo do hry dáte, to sa vám vráti. Možno sa sem-tam vyskytne chyba a dokážete ju napraviť, ale dnes to z našej strany nebolo dobré. Nemyslím si, že sme dnes mali na to, aby sme zvíťazili. Nekorčuľovali sme dostatočne a ani naša bojovnosť nebola taká, aká mala byť."Vegas sa presvedčivým víťazstvom vrátili do vedenia v sérii, keď súperovi odplatili predošlú prehru rovnakým výsledkom. Eichel mal prsty v oboch zásahoch Marchessaulta v prvej tretine. Vo svojej prvej vyraďovačke v kariére nazbieral už 10 bodov (5+5) v 8 zápasoch. Z aktívnych hráčov sa na dvojciferný počet bodov v play off rýchlejšie dostali iba piati.Najproduktívnejší hráč doterajšieho priebehu vyraďovacích bojov Draisaitl bodoval predtým vo všetkých doterajších ôsmich zápasoch play off a celkovo v jedenástich za sebou. Ukončil aj päťzápasovú šnúru s minimálne jedným gólom.

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas



Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)



Góly: 3. Foegele (Ryan, McLeod) - 5. Marchessault (Eichel), 20. Marchessault (Eichel), 28. Whitecloud (Smith, Hague), 33. Eichel (McNabb), 38. Stephenson (Roy, Martinez). Brankári: Skinner (33. Campbell) - Brossoit (12. Hill), strely na bránku: 28:33



/stav série: 1:2/