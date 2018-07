Chievo zotrvá v Serie A, hrozilo mu odobratie bodov a vypadnutie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Chievo Verona zostane aj v budúcej sezóne v najvyššej súťaži Serie A. Za podozrivé transfery s Cesenou hrozilo klubu odobratie bodov a vypadnutie do druhej ligy.Talianska futbalová federácia (FIGC) však v stredu ukončila vyšetrovanie a Chievo nepotrestala. Klub obvinili, že úmyselne "nafúkol" prestupové čiastky pri nákupoch hráčov z Ceseny. FIGC uviedla, že v prípade nebolo dostatok dôkazov a navyše prezidenta veronského klubu Lucu Campedelliho nepredvolali na vypočúvanie, hoci o tom sám žiadal.Chievo skončilo v minulej sezóne na 13. mieste, päť bodov pred 18. Crotone, ktoré bolo posledným vypadávajúcim tímom. Predstavitelia Crotone sa po vyrieknutí verdiktu vyjadrili, že sa ešte pokúsia spraviť kroky, aby Chievo potrestali, ale je nepravdepodobné, že sa to vyrieši do začiatku budúceho ročníka.Cesena, ktorá bola v minulej sezóne v Serie B, mala začať ročník s mínus 15 bodmi, ale klub zbankrotoval a neprihlásil sa do žiadnej súťaže. Informovala o tom agentúra AP.