Chiki Liki Tu-a: Alternatívne a jazzrockové kapely boli naše vzory

Chlapci zo známej prešovskej kapely Chiki Liki Tu-a sú nielen výborní muzikanti, ale aj výborní organizátori. Jeden z ich nápadov bol postaviť si vlastný hudobný klub. Od nápadu prešli skoro dva roky práce a v januári 2019 sa v klube, ktorý dostal názov Stromoradie, uskutočnil prvý koncert.





Úspešný rozbeh klubu, v ktorom sa predstavili desiatky slovenských aj českých kapiel a interpretov, zastavila pandémia a okienko pokladnice klubu je už dlhé mesiace zatvorené. Chlapci nechcú, aby myšlienka klubu zanikla, snažia sa o jeho záchranu pred krachom.Podpor klub Stromoradie a vyber si svoju odmenu je názov kampane, ktorú členovia kapely vymysleli. V apríli odohrali prvý zo série online koncertov, ktorým oslovili partnerov klubu, fanúšikov a návštevníkov koncertov. Ako bonus sa v ten istý večer počas vysielania prepojili do skúšobne českej kapely Mňága a Žďorp, s ktorou majú Prešovčania uzatvorené dlhodobé valašsko-šarišské priateľstvo.Alternatívna skupina Chiki Liki Tu-a z Prešova je na scéne od roku 1995, v roku 2020 plánovali osláviť 25 rokov na scéne. Oslava sa, samozrejme, posúva, jej dátum si muzikanti netrúfajú povedať. Nie sú síce pesimisti, ale nepredpokladajú, že reálny koncert na státie v klube bude do konca roka povolený.Na otázku, čo zažili za tých 25 rokov, Martin Višňovský odpovedá: „Trafili sme to na ten najlepší dátum, keď to zatvorili. Samozrejme, že to postretlo všetky kapely. Každá kapela má svoj príbeh, tým, že sme od mlada hrali aj inú hudbu a inak sme komunikovali s publikom. Vznikli sme za Mečiara, teda sme nehrali za socializmu, nezažili sme tú realitu, keď ti niekto niečo zakáže, môžeš robiť všetko, len tak, aby to ľudia nemohli vidieť. Teraz sa to učíme, ako to muselo vtedy byť, z čoho sme my vychádzali, z pôvodnej československej hudby 70. a 80 rokov. Alternatívne a jazzrockové kapely boli naše najväčšie vzory. Keď pozeráme dokumenty, to bola doba, to boli frajeri, oni mohli hrať, len to nikto nesmel vidieť.“Fanúšikovi skupiny Chiki Liki Tu-a privolá úsmev na tvári už názov ich albumov – Nezatváraj Milan dvere, Budeš musel vlasy na blond prefarbil, Choďte sa hrať pred vlastný vchod alebo aj Dvojkilometrový jeleň. Ten vznikol pri jednej ceste v Rumunsku cez hory, kde bolo množstvo zákrut.