Veľký kaňon spúšťa netradičnú lotériu, šťastlivci budú môcť poľovať na bizóny

2.5.2021 - Národný park Veľký kaňon v americkej severnej Arizone spúšťa netradičnú lotériu. Pre šťastlivcov je pripravené ocenenie v podobe možnosti poľovať na bizóny, ktoré sa pohybujú v parku. Očakáva sa, že do súťaže sa prihlásia tisíce ľudí z celých Spojených štátov, z ktorých napokon vyberú dvanástich.Odstrel zvierat vážiacich až tonu by sa mal uskutočniť na jeseň. Každý z dvanástich poľovníkov si bude môcť vziať so sebou podporný tím. Pred začiatkom lovu bude musieť preukázať odbornosť v oblasti strelných zbraní.Predstavitelia Veľkého kaňonu tvrdia, že bizóny čoraz častejšie ničia archeologické náleziská, vytvárajú hlboké jamy na lúkach a narúšajú rybníky. V oblasti žije asi 300 až 500 bizónov. Park chce znížiť ich populáciu na dvesto.