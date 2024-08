Chilesová príde o medailu. Športový arbitrážny súd vyhovel odvolaniu Barbosuovej

Rozhodnutie športového arbitrážneho súdu

Rumunská gymnastická federácia navrhovala „šalamúnske“ riešenie

11.8.2024 (SITA.sk) - Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) vrátila rumunskú gymnastku Anu Barbosuovú na tretie miesto finálovej súťaže žien na prostných v rámci olympijských hier v Paríži . FIG uviedla, že obnovila pôvodné poradie na konci súťaže, a podotkla, že pridelenie medailí závisí od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) FIG urobil rozhodnutie krátko po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) zrušil odvolanie trénerky amerického tímu USA Cecile Landiovej, po ktorom sa pôvodne piata Američanka Jordan Chilesová dostala na bronzovú pozíciu. MOV niekoľko hodín po verdikte CAS rozhodol, že Chilesová musí vrátiť bronzovú medailu a tú dostane Barbosuová.CAS v sobotu rozhodol, že pondelkové odvolanie Landiovej, po ktorom rozhodcovia pridali Chilesovej k celkovému skóre 0,1 bodu, prišlo po minútovom časovom limite povolenom FIG. CAS uviedol, že Landiová podala odvolanie až minútu a štyri sekundy po zverejnení skóre.CAS napísal, že pôvodné poradie na konci súťaže by MOV mal vziať do úvahy, čím naznačil, že Barbosuová by mala skončiť tretia, ďalšia Rumunka Sabrine Manecuová-Voineaová by mala obsadiť 4. miesto a Chilesová by mala byť až piata. CAS tiež vo verdikte dodal, že FIG by mala určiť konečné poradie „v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím“. Zlato v uvedenej súťaži na prostných získala Rebeca Andradeová z Brazílie a striebornú medailu vybojovala Američanka Simone Bilesová Na olympiáde riadi súťaž a rozhoduje o výsledkoch riadiaci orgán každého športu. MOV však zvyčajne akceptuje tento výsledok, aj po dokončení odvolaní na CAS, a formálne udeľuje medaily.Chilesová je už medzičasom doma v Spojených štátoch. Rumunská gymnastická federácia navrhovala „šalamúnske“ riešenie v podobe udelenia troch bronzových medailí, v takom prípade by si Rumunsko polepšilo hneď o dva bronzy.