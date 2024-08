Beňuš sa zaradil medzi multimedailistov slovenskej olympijskej histórie, na čele je Kuzminová

Na čele je Kuzminová

Ďalší úspešní olympijskí športovci





Slovenskí multimedailisti na olympijských hrách v ére samostatnosti (1994 - 2024):

Anastasia Kuzminová (biatlon) 3 zlaté - 3 strieborné – 0

Pavol Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Peter Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Michal Martikán (vodný slalom) 2 - 2 - 1

Elena Kaliská (vodný slalom) 2 - 0 - 0

Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 1 - 2 - 0

Erik Vlček (rýchlostná kanoistika) 0 - 2 - 2

Martina Moravcová (plávanie) 0 - 2 - 0

Juraj Tarr (rýchlostná kanoistika) 0 - 2 - 0

Matej Beňuš (vodný slalom) 0 - 1 - 1

Michal Riszdorfer (rýchlostná kanoistika) 0 - 1 - 1

Richard Riszdorfer (rýchlostná kanoistika) 0 - 1 - 1

Denis Myšák (rýchlostná kanoistika) 0 - 1 - 1

Jozef Gönci (streľba) 0 - 0 - 2





11.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský šport v ére samostatnosti po roku 1993 nemá veľa protagonistov, ktorí vybojovali na olympijských hrách viac než jednu medailu. Je ich štrnásť v piatich rôznych športoch. Na práve vrcholiacich olympijských hrách v Paríži ich počet rozšíril vodný slalomár Matej Beňuš , ktorý v kategórii C1 vybojoval bronz a získal jediný slovenský cenný kov pod Eiffelovkou. Pre 36-ročného singlkanoistu Beňuša to bola druhá medaila spod piatich kruhov - po striebre z OH 2016 v Riu de Janeiro.V rebríčku slovenských multimedailistov po roku 1993 Beňuš predstihol dvakrát bronzového strelca Jozefa Gönciho a dostal sa na úroveň troch rýchlostných kanoistov - bratov Michala Denisa Myšáka (všetci 0-1-1) na desiatu priečku.Na čele historického medailového poradia Slovákov na olympiádach je jediná multimedailistka zo zimného športu - biatlonistka Anastasia Kuzminová . Rodená Ruska na ZOH v rozpätí rokov 2010 - 2018 k trom zlatým pridala aj tri strieborné medaily. Druhá priečka a prvá v rámci letných športov patrí súrodencom Petrovi a Pavlovi Hochschornerovcom , ktorí v rokoch 2000 - 2012 vybojovali tri zlaté a jednu bronzovú medailu v dnes už zrušenej disciplíne vodného slalomu C2.Ešte o jednu medailu viac, ale o jedno zlato menej ako Hochschornerovci, pod piatimi kruhmi vybojoval Michal Martikán . Svojich päť cenných kovov (2-2-1) si fenomenálny singlkanoista rozdelil do dlhého obdobia rokov 1996 - 2012.V rebríčku úspešnosti Slovákov nasledujú dvakrát zlatá kajakárka Elena Kaliská (2004 - 2008) a ďalšie dve športovkyne a traja športovci, ktorí už nepatria medzi viacnásobných medailistov, ale vybojovali po jednej zlatej medaile - strelkyňa v trape Zuzana Rehák Štefečeková (2021), slalomárka Petra Vlhová (2022), vodní slalomári - bratranci Peter a Ladislav Škantárovci (2016) a tiež chodec Matej Tóth (2016).Rehák Štefečeková má doma okrem zlatej aj dve strieborné medaily (2008 a 2012). Ešte o jednu medailu viac ako Rehák Štefečeková získal rýchlostný kanoista Erik Vlček , ktorý ako člen dlhoročne úspešnej lode K4 vypádloval dve strieborné a dve bronzové medaily (2000 až 2021).