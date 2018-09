China Southern Airlines plánujú do roku 2035 zdvojnásobiť flotilu

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Šanghaj 17. septembra (TASR) - Čínska letecká spoločnosť China Southern Airlines plánuje do roku 2035 viac ako zdvojnásobiť veľkosť svojej flotily na 2000 lietadiel. Skúma tiež možnosť spolupráce s nízkonákladovými dopravcami. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ aerolínií Tchan Wan-keng na konferencii World Routes v Kuang-čou.Najväčší čínsky letecký dopravca, z hľadiska počtu pasažierov, by tiež chcel v priebehu nasledujúcich troch rokov pridať nové linky do Južnej Ameriky.vyhlásil Tchan Wan-keng.China Southern Airlines by chceli mať vo flotile 1000 lietadiel do roku 2020 a do roku 2035 zvýšiť ich počet na 2000.Na konci júna 2018 mala letecká spoločnosť vo svojej flotile 786 osobných a nákladných lietadiel.Podľa slov generálneho riaditeľa China Southern Airlines hľadajú spôsoby, ako sa vyrovnať s rastúcim počtom rozpočtových dopravcov, najmä v Číne a juhovýchodnej Ázii, kde súťažia o podiel na trhu.povedal a dodal, že aerolínie zvažujú spoluprácu s nízkonákladovými dopravcami.Čínske letecké spoločnosti vrátane hlavných konkurentov ako sú Air China a China Eastern Airlines agresívne rozširujú svoje flotily a otvárajú nové trasy v reakcii na rastúci dopyt po leteckej doprave v krajine.Počty cestujúcich však v súčasnosti klesajú na niektorých trasách v dôsledku silnejšej konkurencie a vyššej kapacity.Americký výrobca lietadiel Boeing minulý týždeň predpovedal, že čínske letecké spoločnosti kúpia 7690 nových lietadiel v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.