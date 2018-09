Kurz v Paríži apeloval, že treba zabrániť tvrdému brexitu

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v pondelok v Paríži apeloval, že treba spraviť všetko pre to, aby v marci budúceho roku nedošlo k tzv. tvrdému brexitu - odchodu Británie z EÚ bez dosiahnutia dohody o usporiadaní vzťahov. Kurzov hostiteľ v Paríži, francúzsky prezident Emmanuel Macron, zasa v tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť zachovania pravidiel spoločného trhu a zásad, ktorými sa EÚ riadi.Dnešná schôdzka Kurza s Macronom bola zameraná na prípravu stretnutia šéfov štátov a vlád členských štátov EÚ, ktoré sa bude konať v stredu večer a vo štvrtok v Salzburgu.uviedol Kurz.Podľa Macrona jeČas na dosiahnutie dohody o podmienkach odchodu Británie z EÚ sa pritom kráti - ideálne by bolo, aby bola dosiahnutá do vrcholného summitu EÚ, ktorý sa bude konať 18. a 19. októbra a považuje sa za jednu z posledných možností na dohodnutie konsenzu. Na riešenie čaká ešte viacero problémov, okrem iných medzi nimi figurujú aj štátne hranice medzi Írskou republikou a Britániou.Kurz v nedeľu rokoval v Berlíne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a v utorok sa v Ríme stretne s talianskym premiérom Giuseppem Contem.