Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil

3.4.2020 - Slovensko musí mať dostatok ihiel a striekačiek, pretože očakávaná vakcína na COVID 19 prinesie najmasívnejšie očkovanie v dejinách.Štátne hmotné rezervy aj štát ako taký sa od utorka 31.marca 2020 začal naozaj zaujímať o možnosti a kapacity firmy Chirana T.Injecta zo Starej Turej. Najväčší slovenský výrobca zdravotníckych ihiel a striekačiek to uvádza vo svojej tlačovej správe. Firma, ktorú vlastní investičná skupina Wood&Co podniká aj v Číne, má tam k dispozícii vlastný sklad a vie Slovensku efektívne pomáhať v dovoze prakticky akéhokoľvek zdravotníckeho materiálu. Má napríklad kapacity dovážať milión certifikovaných rúšok (0,50 centa za kus) týždenne a na dlhodobej a pravidelnej báze. Firma disponuje desaťročnými záznamami o kvalite jednotlivých čínskych dodávateľov."Máme v Číne dlhoročných a overených partnerov a naša firma je tu desaťročia ako špička európskej kvality. Všetko čo máme, vieme a môžeme, ponúkame štátu, pretože boj s COVID 19 bude dlhý, ťažký a tvrdý", povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák a dodal, že nedávna návšteva ministra hospodárstva Richarda Sulíka v Chirana T.Injecta aj vo firme Chirana Medical (výrobca pľúcnych ventilátorov) bola vôbec prvá svojho druhu za celú novodobú históriu firmy. "Prišiel, videl a presvedčil sa, že v Chirane T.Injecta má štát naozaj seriózneho partnera", povedal Lysák s tým, že Chirana T.Injecta teraz už len čaká na termíny a plánované objemy. Podľa jeho slov je nutné začať okamžite plánovať a nakupovať, pretože neskôr to už môže byť zásadný problém.Chirana T.Injecta si podľa jeho slov nenárokuje právo vyhrávať všetky súťaže a dodávať všetko. Teodor Lysák považuje za dôležitejšie, aby akýkoľvek partner, ktorého si Slovensko vyberie bol seriózny, overený a profesionálny."Z Číny vieme za slušné ceny doviesť akýkoľvek overený medicínsky materiál. Za prvý kvartál sme doviezli 33 kontajnerov. Máme kvalitárov, ktorí poznajú čínsky trh. Všetko čo nakúpime má a musí mať najvyššie certifikáty a navyše vieme akýkoľvek materiál v Číne aj uskladniť a pripraviť na expedíciu - či už letecky, železničnou, alebo lodnou dopravou", povedal Teodor Lysák podľa ktorého je dlhodobé a efektívne plánovanie najlepšou zárukou dobrej ceny a kvality.Za najdôležitejšie z pohľadu budúcnosti a kapacít firmy považuje Lysák čo najrýchlejšie rozhodnutie vlády a Štátnych hmotných rezerv ohľadne zásob ihiel a striekačiek, ktoré budú nevyhnutné pre očakávané masové očkovanie vakcínou proti COVID 19."Boli sme šokovaní pôvodnou požiadavkou Štátnych hmotných rezerv na desiatky tisíc striekačiek a ihiel. My vieme, že ich budeme potrebovať milióny a už máme indikácie obrovských objednávok zo zahraničia. Svet sa pripravuje na najmasovejšie očkovanie v dejinách ľudstva a naše kapacity sú pripravené pre túto krajinu. Ale štát musí povedať - chcem toľko a toľko a dovtedy a dovtedy. My nikdy nebudeme preferovať v tejto situácii zahraničie pred našou krajinou, ale musíme plánovať a byť seriózny partner aj voči našim dlhoročným zákazníkom najmä v Európe", vyhlásil Teodor Lysák s tým, že obrovské potreby ihiel a striekačiek treba predvídať nielen kvôli COVID 19, ale aj s očakávaním, že ľudia sa budú chcieť masívne očkovať aj proti bežnej chrípke. "Skrátka - rok 2020, respektíve rok 2021 budú s veľkou pravdepodobnosťou rokmi, kedy zažijeme naozaj masové očkovanie populácie v celej Európe", uzavrel Teodor Lysák.Informačný servis