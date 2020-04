Dostál bude predsedom ľudskoprávneho výboru, ale funkcie sa chce veľmi rýchlo vzdať

Blaha neuspel ani na štvrtý pokus

Opozičné strany trvajú na nomináciách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR zvolili vo štvrtok 2. apríla Ondreja Dostála ( SaS ) za predsedu ľudskoprávneho výboru. Hlasovalo za neho 74 zo 120 poslancov. Na zvolenie predsedu parlamentného výboru je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov hlasujúcich poslancov. Dostál svoju kandidatúru odôvodňoval snahou sfunkčniť výbor.Funkcie predsedu sa následne vzdá a výbor budú riadiť jeho podpredsedovia do času, kým parlament nezvolí nového predsedu z radov opozície. Do čela ľudskoprávneho výboru kandidoval aj Ľuboš Blaha ( Smer-SD ). Tomu však poslanci ani na štvrtý pokus nevyjadrili svoju dôveru. Schôdza pléna pokračuje v piatok o 9:30.Členovia zákonodarného orgánu ani vo štvrtej voľbe nezvolili predsedu výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Tentokrát sa o túto funkciu uchádzali dvaja kandidáti. Ani Juraj Gyimesi ( OĽaNO ), ani Marian Kotleba ( ĽSNS ) nezískali dostatočný počet hlasov.Za Gyimesiho hlasovalo 58 zo 119 poslancov, Kotlebovi svoj hlas odovzdalo 54 zo 119 hlasujúcich poslancov. Kotleba tak, rovnako ako Blaha, neuspel vo voľbe štvrtýkrát.Problém s obsadením Blahu a Kotlebu do čela parlamentných výborov majú predovšetkým predstavitelia koaličných strán, ktorí ich nepovažujú za vhodných kandidátov do týchto funkcií. Opozičné strany Smer – sociálna demokracia a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko však trvajú na ich nominácii.Poslanci parlamentu vo štvrtok zvolili Blahu za člena ľudskoprávneho výboru a Kotlebu za člena výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Za oboch hlasovalo 121 zo 128 prítomných zákonodarcov, siedmi sa zdržali.Parlamentné politické strany si podelili výbory v parlamente v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Za opozíciu boli do čela výborov zvolení Richard Raši, Peter Žiga, Juraj Blanár a Erik Tomáš (všetci Smer-SD) a Martin Beluský z ĽSNS.