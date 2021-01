Chirana T.Injecta: Už dávno sme pripravení dodávať štátu vakcinačné komponenty

Nutnosť očkovania v Chirana T.Injecta

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Chirana T.Injecta dnes bola zo strany Ministerstva hospodárstva SR upozornená, aby sa ako subjekt hospodárskej mobilizácie, pripravila na masívne dodávky injekčných striekačiek pre štát. Spoločnosť je na takúto situáciu plne pripravená. Už od leta 2020 pravidelne upozorňovala, že vzhľadom na očakávanie masívneho očkovania, by si štát mal včas objednať dostatočné množstvá vakcinačných komponentov. Striekačky od Chirana T.Injecta umožňujú z jednej ampulky vakcíny aplikovať najnovšie schválených 6 dávok vakcíny."Nepotrebujeme príkaz, my sme dávno pripravení. Naša ročná produkcia injekčných striekačiek sa pohybuje na úrovni 250 miliónov kusov a absolútna väčšina tejto produkcie ide na export. V prípade objednávky zo strany štátu vieme slovenské potreby prednostne naplniť a to isté sa týka aj prípadných potrieb Českej republiky, čo sme tiež viac krát verejne deklarovali", uvádza sa v stanovisku spoločnosti Chirana T.Injecta.Už od leta minulého roka spoločnosť plní viacero štátnych objednávok v súvislosti s vakcináciou proti COVID-19. Ide najme o Dánsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a Českú republiku. Slovensko dodnes takúto objednávku neurobilo a Chirana T.Injecta ju teraz očakáva v najbližších dňoch."Zvládneme to. Slovensko, ale aj Česká republika majú u nás prednosť a tento záväzok dodržíme aj keď zrejme budeme musieť optimalizovať niektoré staršie objednávky do iných krajín, ktoré si svoje počty rezervovali už dávnejšie", uvádza ďalej Chirana T.Injecta.Spoločnosť Chirana T.Injecta ako subjekt hospodárskej mobilizácie opätovne žiada Ministerstvo zdravotníctva o možnosť očkovať výrobných pracovníkov proti COVID-19. Takúto žiadosť spoločnosť adresovala rezortu zdravotníctva pred dvoma týždňami, ale nedostala žiadnu odpoveď. "Aj dnes máme na niektorých úsekoch výroby aj 30 percentné výpadky pracovníkov, kvôli COVID-19. Na to aby sme mohli plniť všetky objednávky naozaj potrebujeme udržať výrobu na 100 percentách", píše v stanovisku Chirana T.Injecta.Informačný servis