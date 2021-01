Polícia zverejnila video, ako muž so sekerou prišiel do parlamentu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z trestného činu útoku na orgán verejnej moci v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva čelí 22-ročný A. F. z Bratislavy, ktorý sa pokúsil vniknúť do budovy Národnej rady SR (NR SR) so sekerou.Ako ďalej informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , obvinený sa v stredu 27. januára popoludní násilím pokúšal otvoriť dvere vedúce do priestoru parlamentného vestibulu, ktoré sa mu však z dôvodu ich zabezpečenia nepodarilo otvoriť.Následne sa pokúsil z igelitovej tašky vybrať sekeru, čo mu však znemožnil rýchly zásah príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra.Ochrankári podľa Szeiffa muža na mieste zadržali a po príchode odovzdali hliadke Policajného zboru (PZ) SR. Tá muža eskortovala na príslušný policajný útvar. „Muž mal pri sebe pri zadržaní sekeru s dreveným poriskom, nôž s pevnou čepeľou s puzdrom zelenej farby, zatvárací nôž čiernej farby a viacero kusov papierikov s menami poslancov a názvami politických strán,“ uviedol Szeiff.V tejto súvislosti podľa neho vykonali policajti bratislavskej krajskej kriminálky na základe súhlasu sudcu prehliadku bytu, v rámci ktorej zaistili ďalšie veci dôležité pre trestné konanie.Po vykonaní potrebných úkonov policajti obvineného umiestnili v cele policajného zaistenia. Za uvedené konanie mu podľa Szeiffa v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. „Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ dodal hovorca.