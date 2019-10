Chladiarenské boxy dostalo už viac ako 200 poľovných revírov

Ilustračná snímka Foto: TASR//Pavol Ďurčo Foto: TASR//Pavol Ďurčo

Košice 12. októbra (TASR) – Chladiarenské zariadenia na dočasné uskladnenie ulovenej diviačej zveri dostalo za osem týždňov od začiatku distribúcie na Slovensku už viac ako 200 poľovných revírov. Informovala o tom v sobotu Slovenská poľovnícka komora (SPK). Ide o súčasť opatrení na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO).Prvé chladiarenské boxy od agrorezortu dodali poľovníkom 21. augusta v okrese Trebišov, v ktorom od konca júla zaznamenali viacero prípadov domácich a divých ošípaných nakazených vírusom AMO. Poľovníkom slúžia zariadenia na uskladnenie ulovenej zveri a jej častí do príchodu výsledkov vzoriek na AMO.informovala TASR Martina Hustinová z SPK.Agrorezortu sa v roku 2018 podarilo získať zo štátneho rozpočtu finančné zdroje, z ktorých časť bola použitá na zabezpečenie 595 chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov v nárazníkových zónach. Koordináciou ich dodávky je poverená SPK v úzkej spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR, ktorá je majiteľom zariadení a poľovníkom ich poskytla do užívania na dobu štyroch rokov.uviedla Hustinová.AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov. Prvý výskyt nákazy u uloveného diviaka v rovnakom okrese zaznamenali v auguste. Celkovo ŠVPS dosiaľ eviduje 11 prípadov AMO u domácich ošípaných a 18 u diviakov. Okrem okresu Trebišov našli koncom septembra uhynutého diviaka s daným vírusom aj v okrese Michalovce.