Vyjednávači EÚ a Británie pre brexit plánujú rokovať celý víkend

Na archívnej snímke Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. októbra (TASR) - Vyjednávači Británie a Európskej únie pre brexit plánujú pracovať aj cez víkend a zistiť, či dokážu dospieť k dohode o brexite včas, pred blížiacim sa budúcotýždňovým summitom lídrov EÚ. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP.Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier súhlasil so zintenzívnením diskusií po tom, čo britský premiér Boris Johnson a jeho írsky kolega Leo Varadkar vyhlásili, že po spoločných štvrtkových rokovaniach vidia "" vpred. Podľa oboch premiérov existuje možnosť, ako dosiahnuť novú podobu tzv. rozvodovej dohody medzi Britániou a zvyškom EÚ, ktorú Londýn v pôvodne vyrokovanej verzii odmieta.Predseda Európskej rady Donald Tusk už v piatok oznámil, že vyjednávanie bude pokračovať v Bruseli aj cez víkend a že", hoci "". Dvojdňový summit lídrov EÚ v Bruseli sa totiž začne vo štvrtok 17. októbra a bude sa zaoberať otázkou tzv. brexitu.Hlavným kameňom úrazu je stále hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou, teda jediná pozemná hranica Spojeného kráľovstva s EÚ. Tento problém dominuje rozhovorom už od roku 2016, keď sa voliči Spojeného kráľovstva v referende rozhodli pre odchod z EÚ.Johnson opakuje, že Británia vystúpi z Únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa dovtedy podarí dohodnúť podmienky odchodu, alebo nie. Zákon prijatý britským parlamentom pritom vyžaduje, aby premiér v prípade nedosiahnutia dohody do 19. októbra požiadal Brusel o odklad brexitu.