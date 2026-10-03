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03. októbra 2026
Chladné a veterné počasie vyhovovalo viac domácim. Greifa mrzelo, že Slováci nestrelili druhý gól – VIDEO
Tréner Vladimír Weiss starší spolu s realizačným tímom pristúpil oproti meraniu síl s Kazachstanom až k šiestim zmenám v základnej zostave. Faerské ostrovy v domácom prostredí prehrali iba jeden ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Vladimír Weiss starší spolu s realizačným tímom pristúpil oproti meraniu síl s Kazachstanom až k šiestim zmenám v základnej zostave.
Faerské ostrovy v domácom prostredí prehrali iba jeden duel za dva roky a platí to aj po zápase so Slovenskom v C-divízii Ligy národov. Duel sa skončil remízou 1:1.
Napriek tomu vedú futbalisti spod Tatier tabuľku skupiny číslo 3 o tri body pred Moldavskom, s ktorým sa u neho stretnú v utorok 6. októbra.
Tretie miesto patrí práve Faerským ostrovom, keď každý zápas remizovali zhodne 1:1 a posledný s jediným bodom je Kazachstan.
"Prvý polčas bol podľa našich predstáv, kontrolovali sme hru a dostali sa do vedenia. Škoda, že sme nedali ďalší gól. Súper po zmene strán pridal, začal byť agresívnejší a viac napádal. Dostávali nás pod tlak, loptu sme už nevedeli dlhšie udržať. Následne vyrovnali z pomerne lacnej situácie," uviedol po súboji brankár Dominik Greif pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Tréner Vladimír Weiss starší spolu s realizačným tímom pristúpil oproti meraniu síl s Kazachstanom až k šiestim zmenám v základnej zostave. Od úvodného výkopu štartoval aj Róbert Boženík.
"Kouč vsadil aj na to, že niektorí z nás vyrastali v Žiline na umelej tráve. Prízvukoval nám, že pôjde o náročný fyzický duel, plný behania a osobných súbojov," priblížil útočník, ktorý mal prsty v otváracom presnom zásahu stretnutiu. Ten bol napokon vyhodnotený ako vlastný.
"Sokoli" sa okrem chladného a veterného počasia museli pripraviť takisto na umelú trávu, ktorá je už v prestížnych európskych súťažiach skôr raritou. "Je to enormný rozdiel. Naši najlepší hráči mali občas problém skrotiť loptu. Je to úplne iný šport," prezradil Greif.
"Ide o diametrálne odlišný povrch. Odskok aj rýchlosť lopty sú jednoduché iné. Faerčania sú na to zvyknutí viac ako my. Ale zápas bol náročný najmä preto, že kompaktne bránili. Ťažko sa nám prekonával ich defenzívny blok," nadviazal Martin Valjent.
Posledný duel v tomto asociačnom termíne čaká Slovákov v Moldavsku. "Samozrejme, remíza nás mrzí, ale stále sme pozitívne naladení. Máme pred sebou ďalšie stretnutie. Ak ho zvládneme, výrazne sa priblížime postupu. Teraz je nutné dobre zregenerovať a sústrediť sa na ďalšiu prekážku," dodal Tomáš Suslov pre web SFZ.
Zdroj: SITA.sk - Chladné a veterné počasie vyhovovalo viac domácim. Greifa mrzelo, že Slováci nestrelili druhý gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Faerské ostrovy v domácom prostredí prehrali iba jeden duel za dva roky a platí to aj po zápase so Slovenskom v C-divízii Ligy národov. Duel sa skončil remízou 1:1.
Napriek tomu vedú futbalisti spod Tatier tabuľku skupiny číslo 3 o tri body pred Moldavskom, s ktorým sa u neho stretnú v utorok 6. októbra.
Tretie miesto patrí práve Faerským ostrovom, keď každý zápas remizovali zhodne 1:1 a posledný s jediným bodom je Kazachstan.
Množstvo zmien v základnej zostave
"Prvý polčas bol podľa našich predstáv, kontrolovali sme hru a dostali sa do vedenia. Škoda, že sme nedali ďalší gól. Súper po zmene strán pridal, začal byť agresívnejší a viac napádal. Dostávali nás pod tlak, loptu sme už nevedeli dlhšie udržať. Následne vyrovnali z pomerne lacnej situácie," uviedol po súboji brankár Dominik Greif pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Tréner Vladimír Weiss starší spolu s realizačným tímom pristúpil oproti meraniu síl s Kazachstanom až k šiestim zmenám v základnej zostave. Od úvodného výkopu štartoval aj Róbert Boženík.
"Kouč vsadil aj na to, že niektorí z nás vyrastali v Žiline na umelej tráve. Prízvukoval nám, že pôjde o náročný fyzický duel, plný behania a osobných súbojov," priblížil útočník, ktorý mal prsty v otváracom presnom zásahu stretnutiu. Ten bol napokon vyhodnotený ako vlastný.
Umelá tráva robila problémy
"Sokoli" sa okrem chladného a veterného počasia museli pripraviť takisto na umelú trávu, ktorá je už v prestížnych európskych súťažiach skôr raritou. "Je to enormný rozdiel. Naši najlepší hráči mali občas problém skrotiť loptu. Je to úplne iný šport," prezradil Greif.
"Ide o diametrálne odlišný povrch. Odskok aj rýchlosť lopty sú jednoduché iné. Faerčania sú na to zvyknutí viac ako my. Ale zápas bol náročný najmä preto, že kompaktne bránili. Ťažko sa nám prekonával ich defenzívny blok," nadviazal Martin Valjent.
Posledný duel v tomto asociačnom termíne čaká Slovákov v Moldavsku. "Samozrejme, remíza nás mrzí, ale stále sme pozitívne naladení. Máme pred sebou ďalšie stretnutie. Ak ho zvládneme, výrazne sa priblížime postupu. Teraz je nutné dobre zregenerovať a sústrediť sa na ďalšiu prekážku," dodal Tomáš Suslov pre web SFZ.
Zdroj: SITA.sk - Chladné a veterné počasie vyhovovalo viac domácim. Greifa mrzelo, že Slováci nestrelili druhý gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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