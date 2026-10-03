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03. októbra 2026
Prestrelka v Michalovciach sa skončila lepšie pre domácich. Nitra sa v extralige trápi, zatiaľ vyhrala iba raz – VIDEO
Zemplínčania zabodovali v štyroch z posledných piatich zápasov, no problémy im robia vlažné vstupy do stretnutí. Siedme kolo Tipsport extraligy prinieslo prestrelku medzi HK Dukla Michalovce a HK Nitra, ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Zemplínčania zabodovali v štyroch z posledných piatich zápasov, no problémy im robia vlažné vstupy do stretnutí.
Siedme kolo Tipsport extraligy prinieslo prestrelku medzi HK Dukla Michalovce a HK Nitra, ktorá sa lepšie skončila pre domáci tím v pomere 6:5.
Pikantný súboj zažil tréner "corgoňov" Erik Čaládi, ktorý v minulej sezóne viedol práve Zemplínčanov a vo štvrťfinále play-off takmer pokorili neskoršieho majstra spod Zobora, no padli až v siedmom rozhodujúcom zápase.
Napriek platnému kontraktu zamieril z východu republiky na západ do Nitry. Tá sa v najvyššej súťaži zatiaľ trápi, zvíťazila iba raz v siedmich dueloch.
Hostia viedli 2:0 už v prvej tretine, no náskok v druhom dejstve stratili, no dokázali si ho opäť vybojovať. V 37. minúte Nitra vyhrávala 4:2, no odvtedy boli lepším tímom domáci.
Michalovčania sériou štyroch gólov otočili na 6:4 vo svoj prospech, Lucas Edmonds strelil hetrik. V ostatných troch súbojoch bodoval až sedemkrát.
Kanadský útočník Jake Virtanen sa presadil raz a dvakrát presne nahral svojim spoluhráčom. Aktuálne má na konte osem bodov za dva góly a šesť asistencií.
"Z našej strany to bol super zápas. Ubránili sme oslabenia a využili sme presilovky. Toto nám veľmi fungovalo. Tešíme sa z víťazstva nad veľmi kvalitným súperom. Chalanov chválim za prístup. Bolo cítiť motiváciu a o to ľahšie to bolo aj pre mňa. Celkovo to bol výborný súboj a diváci videli pekný hokej, ktorý sa musel páčiť," uviedol tréner Zemplínčanov Jakub Ručkay.
"Tešíme sa z každej výhry a snažíme sa nazbierať čo najviac bodov. Určite tam bola aj motivácia uspieť proti bývalému trénerovi, ale v podstate nám musí byť jedno proti komu hráme. Dôležité bolo, že sme sa nenechali položiť ani za nepriaznivého stavu a dokázali sme to otočiť," nadviazal obranca Jakub Meliško pre web hockeyslovakia.sk.
Pre autora víťazného gólu išlo o špeciálne stretnutie, ešte pred úvodným buly si prevzal pamätný dres za 400 zápasov v extralige. Spoločnosť na ľade mu robili aj jeho najbližší. "Určite to potešilo. Míľnik i víťazný gól. Bolo pekné ozdobiť takto duel, ktorý bol pre mňa jubilejný. Štyristo je pekné číslo, ale Marek Bartánus mi povedal, že mi gratuluje, ale sú aj oveľa väčšie čísla," zasmial sa Meliško.
Motivácia uspieť proti bývalému koučovi a oplatiť súperovi sklamanie z play-off bola na michalovskej strane očividná.
"V šatni to bolo cítiť a najmä u tých, ktorí tu boli aj minulý rok. Trénerovi sme chceli vrátiť to, že nás opustil, ale musím povedať, že v Ručkayovi sme našli skvelého človeka, ktorý tu odvádza fantastickú robotu. Plody jeho práce sa postupne ukazujú," chválil ho brankár Roman Durný, ktorý sa pokúsil streliť gól do prázdnej bránky súpera.
"Vždy keď sa objaví takáto šanca, tak ju skúsim. Teraz by som to asi samozrejme neskúšal za stavu 1:0 ako v minulosti v juniorke v Amerike, ale tentoraz bolo 20 sekúnd do konca. Mal som veľa času, ale ľad ma nepodržal, zbrzdil mi puk a súper to teda zachytil," konštatoval gólman, ktorý už vo svojej kariére jeden gól strelil v drese Des Moines Buccaneers v zámorskej USHL v roku 2018.
Zemplínčania zabodovali v štyroch z posledných piatich zápasov, no problémy im robia vlažné vstupy do stretnutí.
"Keby som vedel, prečo začíname pomalšie, tak to máme zvládnuté lepšie a viedli by sme od úvodov. Je však lepšie na začiatku prehrávať a napokon vyhrať. Teší ma, že sa mužstvo nezlomilo ani za stavu 2:4 a myslím si, že v triumf uverilo po zlomovom treťom góle. Potom nás už hnalo aj publikum, ktoré chodí na hokej aj pre takéto obraty," doplnil Ručkay.
"Súboj sa pre nás začal veľmi dobre a v prvej tretine sme boli lepším tímom. Potom sme dostali súpera do hry zbytočnými vylúčeniami a chlapcov to vyčerpalo. V závere nám potom chýbali sily. Potrebujeme hrať jednoduchšie, tak ako v prvej tretine. Je nám jasné, že body chýbajú a nie sme s tým spokojní," priblížil asistent trénera Nitry Dušan Milo, podľa ktorého je nevydarený vstup do sezóny dôvodom na zamyslenie. "Viaceré okolnosti do seba zapadli tak, že nám to nejde a body nemáme. Musíme niečo urobiť."
"Sám neviem, čo povedať po takom dueli. Dáme vonku päť gólov a nemáme ani bod. Doplatili sme na hlúpe vylúčenia v druhej tretine. Potom sme ešte vyhrávali, ale príde mi to tak, že dostávame zbytočné góly a my sa na skórovanie nadrieme. Nemôžeme súperom ponúkať takéto situácie a góly. Potrebujeme už hrať tak, že nemôžeme dostať gól a také musí byť nastavenie celého tímu," nadviazal útočník Matej Paulovič, ktorý mal bilanciu 2 góly a 2 asistencie.
Po dvoch víťazstvách v Lige majstrov začala Nitra nový ročník sebavedomo. "Asi nám to stúplo do hláv a po dvoch triumfoch vo Fínsku sme prestali hrať jednoducho a začali sme veci komplikovať. Preto sme tam, kde sme. Teraz sme dali päť gólov a s takou efektivitou by sme mali víťaziť. Musíme sa však vyhýbať zbytočným faulom. Keď to nejde pekným hokejom, tak to musíme zjednodušiť a konečne to otočiť," dodal Paulovič.
Nitranov čaká v nedeľu 4. októbra domáce meranie síl proti podobne trápiacemu sa Zvolenu a už v utorok 6. októbra ich čaká ďalší duel Ligy majstrov vo švajčiarskom Fribourgu.
Zdroj: SITA.sk - Prestrelka v Michalovciach sa skončila lepšie pre domácich. Nitra sa v extralige trápi, zatiaľ vyhrala iba raz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Siedme kolo Tipsport extraligy prinieslo prestrelku medzi HK Dukla Michalovce a HK Nitra, ktorá sa lepšie skončila pre domáci tím v pomere 6:5.
Pikantný súboj zažil tréner "corgoňov" Erik Čaládi, ktorý v minulej sezóne viedol práve Zemplínčanov a vo štvrťfinále play-off takmer pokorili neskoršieho majstra spod Zobora, no padli až v siedmom rozhodujúcom zápase.
Napriek platnému kontraktu zamieril z východu republiky na západ do Nitry. Tá sa v najvyššej súťaži zatiaľ trápi, zvíťazila iba raz v siedmich dueloch.
Strelil hetrik
Hostia viedli 2:0 už v prvej tretine, no náskok v druhom dejstve stratili, no dokázali si ho opäť vybojovať. V 37. minúte Nitra vyhrávala 4:2, no odvtedy boli lepším tímom domáci.
Michalovčania sériou štyroch gólov otočili na 6:4 vo svoj prospech, Lucas Edmonds strelil hetrik. V ostatných troch súbojoch bodoval až sedemkrát.
Kanadský útočník Jake Virtanen sa presadil raz a dvakrát presne nahral svojim spoluhráčom. Aktuálne má na konte osem bodov za dva góly a šesť asistencií.
Nepoložili sa
"Z našej strany to bol super zápas. Ubránili sme oslabenia a využili sme presilovky. Toto nám veľmi fungovalo. Tešíme sa z víťazstva nad veľmi kvalitným súperom. Chalanov chválim za prístup. Bolo cítiť motiváciu a o to ľahšie to bolo aj pre mňa. Celkovo to bol výborný súboj a diváci videli pekný hokej, ktorý sa musel páčiť," uviedol tréner Zemplínčanov Jakub Ručkay.
"Tešíme sa z každej výhry a snažíme sa nazbierať čo najviac bodov. Určite tam bola aj motivácia uspieť proti bývalému trénerovi, ale v podstate nám musí byť jedno proti komu hráme. Dôležité bolo, že sme sa nenechali položiť ani za nepriaznivého stavu a dokázali sme to otočiť," nadviazal obranca Jakub Meliško pre web hockeyslovakia.sk.
Pre autora víťazného gólu išlo o špeciálne stretnutie, ešte pred úvodným buly si prevzal pamätný dres za 400 zápasov v extralige. Spoločnosť na ľade mu robili aj jeho najbližší. "Určite to potešilo. Míľnik i víťazný gól. Bolo pekné ozdobiť takto duel, ktorý bol pre mňa jubilejný. Štyristo je pekné číslo, ale Marek Bartánus mi povedal, že mi gratuluje, ale sú aj oveľa väčšie čísla," zasmial sa Meliško.
Brankár chcel skórovať
Motivácia uspieť proti bývalému koučovi a oplatiť súperovi sklamanie z play-off bola na michalovskej strane očividná.
"V šatni to bolo cítiť a najmä u tých, ktorí tu boli aj minulý rok. Trénerovi sme chceli vrátiť to, že nás opustil, ale musím povedať, že v Ručkayovi sme našli skvelého človeka, ktorý tu odvádza fantastickú robotu. Plody jeho práce sa postupne ukazujú," chválil ho brankár Roman Durný, ktorý sa pokúsil streliť gól do prázdnej bránky súpera.
"Vždy keď sa objaví takáto šanca, tak ju skúsim. Teraz by som to asi samozrejme neskúšal za stavu 1:0 ako v minulosti v juniorke v Amerike, ale tentoraz bolo 20 sekúnd do konca. Mal som veľa času, ale ľad ma nepodržal, zbrzdil mi puk a súper to teda zachytil," konštatoval gólman, ktorý už vo svojej kariére jeden gól strelil v drese Des Moines Buccaneers v zámorskej USHL v roku 2018.
Uverili vo výhru
Zemplínčania zabodovali v štyroch z posledných piatich zápasov, no problémy im robia vlažné vstupy do stretnutí.
"Keby som vedel, prečo začíname pomalšie, tak to máme zvládnuté lepšie a viedli by sme od úvodov. Je však lepšie na začiatku prehrávať a napokon vyhrať. Teší ma, že sa mužstvo nezlomilo ani za stavu 2:4 a myslím si, že v triumf uverilo po zlomovom treťom góle. Potom nás už hnalo aj publikum, ktoré chodí na hokej aj pre takéto obraty," doplnil Ručkay.
"Súboj sa pre nás začal veľmi dobre a v prvej tretine sme boli lepším tímom. Potom sme dostali súpera do hry zbytočnými vylúčeniami a chlapcov to vyčerpalo. V závere nám potom chýbali sily. Potrebujeme hrať jednoduchšie, tak ako v prvej tretine. Je nám jasné, že body chýbajú a nie sme s tým spokojní," priblížil asistent trénera Nitry Dušan Milo, podľa ktorého je nevydarený vstup do sezóny dôvodom na zamyslenie. "Viaceré okolnosti do seba zapadli tak, že nám to nejde a body nemáme. Musíme niečo urobiť."
Začali si to sami komplikovať
"Sám neviem, čo povedať po takom dueli. Dáme vonku päť gólov a nemáme ani bod. Doplatili sme na hlúpe vylúčenia v druhej tretine. Potom sme ešte vyhrávali, ale príde mi to tak, že dostávame zbytočné góly a my sa na skórovanie nadrieme. Nemôžeme súperom ponúkať takéto situácie a góly. Potrebujeme už hrať tak, že nemôžeme dostať gól a také musí byť nastavenie celého tímu," nadviazal útočník Matej Paulovič, ktorý mal bilanciu 2 góly a 2 asistencie.
Po dvoch víťazstvách v Lige majstrov začala Nitra nový ročník sebavedomo. "Asi nám to stúplo do hláv a po dvoch triumfoch vo Fínsku sme prestali hrať jednoducho a začali sme veci komplikovať. Preto sme tam, kde sme. Teraz sme dali päť gólov a s takou efektivitou by sme mali víťaziť. Musíme sa však vyhýbať zbytočným faulom. Keď to nejde pekným hokejom, tak to musíme zjednodušiť a konečne to otočiť," dodal Paulovič.
Nitranov čaká v nedeľu 4. októbra domáce meranie síl proti podobne trápiacemu sa Zvolenu a už v utorok 6. októbra ich čaká ďalší duel Ligy majstrov vo švajčiarskom Fribourgu.
Zdroj: SITA.sk - Prestrelka v Michalovciach sa skončila lepšie pre domácich. Nitra sa v extralige trápi, zatiaľ vyhrala iba raz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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