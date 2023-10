Chladnejšie počasie podľa Ódora prinieslo znižovanie počtu migrantov, upozorňuje však aj na ďalší faktor

Dočasné núdzové prístrešky

Konflikt v Izraeli

18.10.2023 (SITA.sk) - Chladnejšie počasie prináša pozitívne výsledky v podobe znižovania počtov migrantov. Na tlačovej besede po stredajšom rokovaní vlády to skonštatoval dočasne poverený predseda vlády poverený riadením ministerstva vnútra Ľudovít Ódor. „Aj v minulosti sme videli, že november, december, to už sú mesiace, keď tie počty sú výrazne nižšie,“ uviedol, no poznamenal, že sa na to nechcú slepo spoliehať. I preto sa v Bratislave aj v Banskej Bystrici podieľajú na tom, aby migranti neostávali na ulici.Poverený premiér podotkol, že nie je v záujme migrujúcich, aby ostávali na Slovensku, no pre istotu, aby mali humánne podmienky, spolupracujú s menovanými samosprávami na tom, aby mali dočasné núdzové prístrešky.Ódor predpokladá, že na chvíľu správy o migrácii ustanú, no očakáva aj to, že s príchodom jari a lepšieho počasia sa téma vráti.„Ešte tu máme ďalší faktor, ktorý to môže zvýšiť, a to je konflikt v Izraeli a odchod tých ľudí do Egypta, a potom možno do Európy. Táto téma nemizne, a práve preto aj na európskej úrovni pokračujú rozhovory o tom, ako aj v tretích krajinách riešiť migráciu, ako ju riešiť na hraniciach Európskej únie,“ povedal.Ódor je toho názoru, že v momente, keď sú migranti už tu, už to nevieme efektívne riešiť, bez ohľadu na to, ako dlho budeme čakať na hraniciach a aké zdroje vynaložíme. „U niekoho zostane ten Čierny Peter, kde tí migranti zostanú,“ konštatoval a dodal, že i preto je potrebné hľadať spoločné riešenia.